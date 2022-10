Unbekannte beschmieren Schulgebäude

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere Gebäude und Einrichtungsgegenstände der Schulen im Wuhrweg in Bad Saulgau beschmiert.

Die Unbekannten versahen verschiedene Elemente an den beiden Schulen und an der Gemeinschaftssporthalle mit einem Schriftzug, so die Polizei. Auch die dortige Bushaltestelle und ein Kleidercontainer wurde mit den Schmierereien versehen. Außerdem stellten Polizisten ein Werbeplakat in der Buchauer Straße fest, welches mit demselben Schriftzug beschädigt wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581 / 48 20 zu melden.