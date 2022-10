Unbekannte beschädigen Kapellen-Inventar

Unbekannte haben am Samstag das Inventar in der Kapelle Sankt Bruno im Bad Saulgauer Ortsteil Bondorf beschädigt. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, wurden dabei zwei Figuren auf dem Altar und eine Kerze in Mitleidenschaft gezogen.

Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Aufgrund der festgestellten Schäden und der Vorgehensweise könnte es sich laut Polizei bei den Tätern um Kinder oder Jugendliche handeln.

Polizei bittet um Hinweise

Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 8.30 und 19.30 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/4820 entgegen.