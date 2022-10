Übungsleiter absolvieren Erste-Hilfe-Fortbildung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um im Falle des Falles sicher reagieren zu können, absolvierten einige Übungsleiter des TSV Bad Saulgau im Rahmen ihrer geforderten regelmäßigen Fortbildung am Samstag, 15. Oktober, einen eintägigen Erste-Hilfe-Kurs im örtlichen DRK-Heim unter der Leitung von Carmen Gessler. Vertreten waren sowohl einige Übungsleiter des Breitensportbereiches, aber auch der Abteilungen.

Thematisiert wurden in Theorie und Praxis unter anderem die richtige Absicherung einer Unfallstelle, das richtige Absetzen eines Notrufes undsoweiter. Wie bringt man einen Verband richtig an? Es wurden von der kleinen Schnittwunde über eine Platzwunde am Kopf bis hin zur stark pulsierend blutenden Wunde diverse Verletzungen simuliert und die Teilnehmer mussten sich gegenseitig verbinden.

Die stabile Seitenlage sowie das Wiederbeleben einer Person nach Herz-Kreislaufstillstand bildeten ebenfalls einen Teil des Trainings. Hierbei wurde das richtige Beatmen in Verbindung mit der Herzdruckmassage geübt. Der Einsatz eines Übungsdefibrillators stieß hierbei auf großes Interesse. Für einige Kursteilnehmer war es das erste Mal, dass sie mit diesem Gerät in Berührung kamen. Man merkte jedoch schnell, dass der Einsatz dieses Gerätes gar nicht so schwierig ist wie angenommen.

Fragen zu Sportverletzungen und anderen Erkrankungen, die Einfluss auf das sportliche Leistungsvermögen haben, rundeten den Tag ab. Die Teilnehmer bedankten sich am Abschluss der Veranstaltung bei der Kursleiterin Carmen Gessler für den kurzweiligen Unterricht.