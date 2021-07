U17 des SSV Ulm testet in Herbertingen

Die U17 des SSV Ulm bestreitet am Sonntag, 4. Juli, 11 Uhr, in Herbertingen ein Testspiel gegen die U19 der DJK Donaueschingen. In der Mannschaft der U17 des SSV Ulm steht mit Mehmet Avlayici auch ein Spieler, der aus Bad Saulgau stammt und von den Bambini bis zu den D-Junioren beim FV Bad Saulgau spielte. „Mehmet ist ein Bad Saulgauer Junge, er gehört dem Jahrgang 2006 an, also eigentlich zur U16“, sagt Can Ünal, Bad Saulgauer im Trainerstab des SSV Ulm. In der jahrgangsälteren Jugend soll der talentierte Mittelfeldspieler Erfahrung sammeln. Das erste Testspiel gegen die U17 von Bayern München, die in der U17-Bundesliga spielen, verloren die Ulmer, die in der B-Junioren-Oberliga, also eine Klasse unter Bayern spielen, zwar mit 0:6, trotzdem konnte der Spatzennachwuchs zufrieden sein mit dem Test. Die Ulmer sind gleichzeitig Kooperationspartner des FC Bayern München. Beim Testspiel der Ulmer gegen Donaueschingen in Herbertingen wird vom gastgebenden SV Herbertingen bewirtet, Zuschauer sind willkommen.