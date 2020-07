U15 holt Titel - Männer verlieren Auftakt

Die U15 des TC Bad Saulgau hat sich ungeschlagen die Meisterschaft in der Bezirksstaffel gesichert. Am letzten Spieltag schlug Bad Saulgau den TC Mengen und sicherte sich den Titel. Insgesamt gab es am Wochenende in drei Spielen des TC Bad Saulgau zwei Siege und eine Niederlage. Die Männer verloren gegen den Tabellenführer Leutkirch, die zweite Frauenmannschaft gewann auf eigenem Platz gegen Bingen. Das Spiel der Senioren 50 gegen Salach wurde - wie schon das Spiel gegen Söflingen - verlegt. Es wird am 29. August ausgetragen.

Durch einen 4:2-Sieg gegen den TC Mengen holten sich die Junioren der U 15, wie nach den bisher gewonnen Spielen erwartet, die Meisterschaft in der Bezirksstaffel (die SZ berichtete). Bei widrigen Wetterverhältnissen gelang es der Mannschaft um Elias Gorskij, sich gegen den Wind und den TC Mengen durchzusetzen. Elias Gorskij gegen Jan Stumpp, Damjan Zec gegen Paul Jäger und Liam Linder gegen Jacob Menad gewannen ihre Einzel relativ deutlich. Vincent Beikircher unterlag Zacharias Menad knapp im Matchtiebreak. Das Doppel Gorskij/Zec holte gegen Stumpp/J. Menad nach einem hart umkämpften ersten Satz schließlich den noch fehlenden Punkt zum Sieg und zur verdienten Meisterschaft.

Die zweite Frauenmannschaft trat zu Hause gegen Bingen an und gewannen das Spiel mit 4:2 (Vorjahr 6:0). Nur Sandrine Stark konnte ihr Spiel klar für sich entscheiden, Darja Feofanova und Lea Geßler gewannen ihre Spiele erst im Matchtiebreak. Geßler/Stark gewannen dann das zum Sieg notwendige Doppel und sorgten so dafür, dass die Mannschaft als ungeschlagener Tabellenzweiter weiter von der Meisterschaft träumen kann. Am Sonntag kommt es in Bad Saulgau zum vielleicht schon vorentscheidenden Spiel gegen den Tabellenführer Achstetten.

Nachdem zwei Spiele bereits verlegt worden waren, begann am Sonntag auch endlich die Saison für die neu formierte Mannschaft der Männer des TC Bad Saulgau. Gegen den Tabellenführer TC Leutkirch war für das Team um Spielführer Etienne Peters nicht viel zu holen. Alle Spieler aus Leutkirch waren von ihrer Leistungsklasse höher einzuschätzen als die Saulgauer. Dies bestätigte sich dann auch auf dem Platz. Lediglich ein Doppel konnte Bad Saulgau gewinnen. Die Mannschaft des TC Bad Saulgau spielte mit Jens Schulz, Fabian Stöhr, Lukas Neunteufel, Frederik Söder, Wolfram Ermler, Etienne Peters und Andreas Kapp. Bereits am Sonntag gibt es im nächsten Heimspiel gegen Steinhausen/R. die Möglichkeit, die ersten Punkte zu sammeln.