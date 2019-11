Die Turnerinnen des TV Bingen haben den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft. Am vergangenen Wochenende gewann die Riege um Alba Uhl den Relegationswettkampf in Munderkingen und setzte sich gegen acht weitere Mannschaften beim Aufstiegswettkampf durch.

Bislang war in der Kreisliga B nach den Regularien der Leistungsklasse 2 geturnt, beim Relegationswettkampf musste bereits die Leistungsklasse 1 geturnt werden. Dies bedeutete für die Turnerinnen des TV Bingen, an jedem Gerät neue Anforderungen und Elemente zu zeigen. Dies erforderte somit besonderen Mut und besonderes Können.

Bereits am Startgerät, dem Schwebebalken, zeigte das Team aus Bingen gute Nerven und begeisterte mit den neuen Übungen und erhielt insgesamt 31,75 Punkte. Am Ende des Wettkampfs wurde ersichtlich, dass der TV Bingen an diesem Gerät bereits die Tagesbestwertung sowohl als Mannschaft wie auch in der Einzelwertung erzielt hatte. Alba Uhl stellte diese Marke für die beste Einzelleistung auf. Mit einem sehr hohen technischen Ausgangswert von 5,6 Punkte erhielt sie im Gesamten 13,15 Punkte.

Als zweites Gerät folgte der Boden, für den die Riege des TV Bingen insgesamt 33,25 Punkte erhielt. Zwischenzeitlich belegten die Bingenerinnen nach zwei Geräten den vierten Platz. Das Team des TV Bingen um das Trainerteam Armin Werkmann, Sabine Teuber-Obert und Frank Teuber war hoch motiviert, da die zwei starken Geräte der Bingener Mannschaft, Sprung und Stufenbarren, noch ausstanden.

Am Sprung konnte der TV Bingen dann nochmals eine Leistungssteigerung erzielen. Die Mannschaft erhielt 36,75 Punkte - nochmals das beste Mannschaftsergebnis des Tages an diesem Gerät. Alba Uhl zeigte als einzige Turnerin den Tsukahara und erzielte somit am Sprung ebenfalls die Tageshöchstwertung von 13,00 Punkten.

Die Tabelle zeigte ein Traum-Zwischenergebnis für den TV Bingen nach drei Geräten: Platz eins. Das Team war hoch konzentriert und zeigte auch am letzten Gerät, dem Stufenbarren, leistungsstarke Übungen. Mit 32,15 Punkten erzielten die Frauen und Mädchen des TV Bingen auch an diesem Gerät das beste Mannschaftsergebnis des Tages aller Mannschaften. Somit war den Bingenerinnen der erste Platz mit einer Gesamtpunktzahl von 133,90 Punkten nicht mehr zu nehmen. Somit stand der Aufstieg in die Kreisliga A nach dem ersten Jahr in der Kreisliga B fest. Obendrein erhielt Alba Uhl die Auszeichnung als beste Einzelturnerin des Tages.