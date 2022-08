Turnverein Ostrach richtet Vereinsmeisterschaften aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein unvergessliches Erlebnis gab es für etwa 50 Kinder und Jugendliche des Ostracher Turn- und Sportvereins. Die diesjährige Vereinsmeisterschaft wurde dabei von den Abteilungen Lichtathletik, Turnen und Schwimmen gemeinsam organisiert. Somit konnten die Kinder und Jugendlichen ihren Wettkampf individuell nach ihren Wünschen und Begabungen aus allen diesen Sportarten zusammenstellen.

Zuerst fand am Sportplatz der OTS eine gemeinsame Begrüßung statt. Danach ging es in kleinen Riegen direkt zur ersten Disziplin. Bis zur Mittagszeit wurde gerannt, gesprungen, geschwommen und geturnt. Die Kinder waren mit viel Freude, Motivation und Kampfgeist dabei. Da bis zur Siegerehrung noch Zeit war, wurde ein Spaßparcours aufgebaut, den die Kinder und Jugendlichen in Teams absolvieren konnten.

Direkt danach gab es ein weiteres Highlight: Die Mädels der Stepp-Teens und Stepp-Kids zeigten eine tolle Vorführung mit und ohne Stepp-Bretter! Dann endlich fand die Siegerehrung statt. Es erhielten alle eine Urkunde und Medaille, die Plätze 1 bis 3 noch je einen weiteren Preis. Alle Kinder und Jugendlichen konnten auf ihre Leistungen unglaublich stolz sein.

Für die Zuschauer gab es noch die Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein, während sich die meisten Kinder und Jugendlichen draußen mit Brennball und Völkerball noch weiter austoben wollten. Irgendwann war für die Eltern Zapfenstreich. Ab da durften nur noch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Halle bleiben. Da diese in der Halle übernachten durften, wurde ein Schlaflager aufgebaut. Es gab noch Pizza und ein kleines Abendprogramm, dann wurden die Lichter ausgeschaltet.

Der nächste Morgen kam schnell. Es wurde aufgeräumt, gefrühstückt und noch etwas gespielt. Dann trudelten schon wieder die ersten Eltern ein, um müde, aber glückliche Kinder abzuholen.