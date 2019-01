Turbulenter Urlaub mit Heiterkeitsausbrüchen

Trotz eines üppigen nachweihnachtlichen Veranstaltungsangebots in Bad Saulgau hat Espen Nowackis Schlagerrevue „Ab in den Süden“ für am Sonntagabend ein ausgebuchtes Stadtforum gesorgt. Die Zuschauer ließen sich vom Temperament der Sänger anstecken und quittierten die Liebesirrungen und -wirrungen dreier grundverschiedener Urlaubspaare mit Heiterkeitsausbrüchen.

Wer die Schlagerszene der 60er- bis 80er-Jahre miterlebte, für den bot „Ab in den Süden“ ein Dorado an Ohrwürmern, die damals die Hitparaden gestürmt hatten. Produzent Espen Nowacki hat die Oldies durch etliche Songs der jüngeren Vergangenheit ergänzt und ausgewählte Titel passgenau in die Urlaubsgeschichte dreier sonnenhungriger Paare eingebaut. Dass die Personen klamaukig überzeichnet waren, bot viel Gelegenheit für markige Sprüche und Slapstickeinlagen, die vom Publikum goutiert wurden.

Schüler trifft Mathelehrer

Schauplatz der Handlung war die Balkonkulisse eines mehrstöckigen Hotels, gesäumt von viel Palmgrün. Dort trudelten die Sportskanone Torben (Michael Thurner) und seine flippige Freundin Marina (Johanna Wypich) ein, die ihren ersten gemeinsamen Urlaub erleben wollten. Zum Schrecken des Abiturienten hatte sein Mathelehrer Michael Schnitzler (Michael Müller) mit Frau Resi (Jeanne-Marie Nigl), beide stämmig und im biederen Safari-Outfit, dieselbe Anlage gebucht. Dazu gesellte sich das geschniegelte Pärchen Anita (Dalma Viczina) und Johnny (Thorin Kuhn) aus der Münchner Schicki-Micki Szene. Den Urlaubsbeginn begrüßten die sechs mit Roy Blacks Song „Schön ist es auf der Welt zu sein“, auf den bis zum Ende der Vorstellung knapp 50 weitere Schlager folgten.

Dann ging es im Beziehungsgefüge der Urlauber Schlag auf Schlag. Klar, dass Lehrer Schnitzler sein Interesse für die junge Marina in den entsprechenden Song von Rocco Granata verpackte. Ehefrau Resi, eine Wuchtbrumme mit beeindruckender Rockröhre und Talent zur Bissgurke, parierte dies sofort mit „Ach wärst du doch in Düsseldorf geblieben“ und schickte ihn unter hämischem Lachen zur Einnahme von Viagra aufs Hotelzimmer.

Mit „Männer sind Schweine“ setzte sie eins drauf, wobei der Hit der „Ärzte“ besser auf den schmierigen Möchtegern-Casanova Johnny gepasst hätte, der die Frauen serienweise anbaggerte – „Ich will nicht wissen, wie du heißt“ (Andy Borg) – und die Münchner „Schickeria“ (Spider Murphy Gang ) vermisste.

Besucher schultert Marina

Freundin Anita wurde mit dem gleichnamigen Hit von Costa Cordalis eingeführt, wobei das Publikum begeistert ein langgezogenes „Aaaaanita“ schmetterte. Nach endloser Beziehung „Du hast mich 1000 mal belogen“ (Andrea Berg) servierte sie Johnny schließlich zugunsten des zehn Jahre jüngeren Torben ab, der mit „Verdammt ich lieb dich“ sein Faible für die schicke Münchnerin preisgab. Marina wiederum hakte den Verlust des Freundes ungerührt ab und beschloss „Ich will nen Cowboy als Mann“ (Gitte Haenning). Den fand sie nach einiger Suche im Publikum in Form von Roland, der sie flugs schulterte und mit ihr durchs Publikum galoppierte. Auch Lehrer Schnitzler besann sich reumütig auf seine Resi und versprach „Resi, ich hol dich mit dem Traktor ab“ (Wolfgang Fierek).

Nachdem das Beziehungskarussell zum Stillstand gekommen war, begann der große Showdown deutscher Schlagerkultur. Hatten die Zuschauer schon bisher lautstark mitgesungen und geklatscht, so hielt es sie ab jetzt nicht mehr auf den Sitzen:. „Da, da, da“, „Ein bisschen Frieden“, „An Tagen wie diesen“ und natürlich das Fliegerlied „So ein schöner Tag“, bei dem wild gestikuliert und gerudert wurde. In ruhigeres Fahrwasser ging es mit „Que sera“, bevor das Ensemble im Foyer für Autogramme und Fotos bereitstand.