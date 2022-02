TTF Altshausen II siegen und steigen auf

Kaum hat der Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern (TTVWH) verkündet, die Saison in einer Einfachrunde fertig zu spielen, da haben die Tischtennisfreunde Altshausen auch schon den ersten Meistertitel eingefahren. Mit großer Spannung war das entscheidende Spiel in der Tischtennis-Landesliga erwartet worden, zwischen dem noch ungeschlagenen Tabellenzweiten SV Welfen Weingarten (13:1 Punkte) und dem Tabellenführer TTF Altshausen (14:2 Punkte). Vor dem Spiel war beiden Teams klar: Wer gewinnt, der ist Meister und steigt in die Verbandsliga auf. Altshausen sicherte sich den Sieg und ist folglich Meister.

Weingarten musste in Mika Voss (Bilanz 8:5) und Lars Wagner (Bilanz 9:1) auf zwei wichtige Spieler verzichten, Altshausen auf seinen noch unbesiegten Kapitän Marco Busam (Bilanz 9:0). Dennoch war eine interessante Partie zu erwarten, was sich auch gleich in den umkämpften Eingangsdoppeln zeigte. Das Weingartner Spitzendoppel Lang/Oelze wurde seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang Wojciechowski/Kramer mit 3:1. Dagegen punkteten Jagst/Adams und Smidt/Assfalg mit dem gleichen Ergebnis für Altshausen.

Tischtennis auf hohem Niveau war danach in den Spitzeneinzeln zu sehen. Wolfgang Jagst (Bilanz 9:2) agierte sicher und ließ Tim Julian Oelze (Bilanz 9:2) nicht ins Spiel kommen beim 11:5, 11:8 und 11:6. Mehr Mühe hatte Mateusz Wojciechowski im Duell der Noppenkünstler gegen Weingartens Nummer eins Michael Lang, das der junge Pole mit 13:11 im vierten Satz für sich entscheiden konnte.

Die 4:1-Führung baute Karel Smidt (Bilanz 11:1) gegen Uwe Panis aus. Dem folgte Andreas Adams mit einem 11:8, 11:4, 6:11 und 14:12 gegen den giftig spielenden Thomas Hau. Am dritten Paarkreuz setzte sich die Erfolgsserie der TTF fort. Wolfgang Assfalg (Bilanz 5:2) zeigte sich erneut in bestechender Verfassung und gab sich gegen David Bockstahler beim 3:0 keine Blöße. Klaus Kramer setzte mit variantenreichen Tospins Niels Brenner unter Druck: 8:1.

Im Duell der beiden Spitzenspieler zeigte Michael Lang seine enorme Gefährlichkeit und forderte Wolfgang Jagst bei dessen 3:2-Erfolg alles ab. Damit war der neunte Punkt erreicht und Altshausen nach zweieinhalbstündiger Spieldauer in die Verbandsliga aufgestiegen.

Da wegen der Pandemie jede Mannschaft nur einmal gegen jede andere antritt (Einfachrunde) ist für Altshausen II die Saison abgeschlossen. Am Ende stehen nicht nur 16:2 Punkte, sondern auch die überragende Bilanz von 79:22 Siegen in Einzeln und Doppeln. In dieser Verfassung wird sich das Team um Kapitän Marco Busam auch in der Verbandsliga behaupten können. Weingarten (13:3) muss sich jedoch im ausstehenden letzten Spiel gegen den Tabellenvierten FC Strass (10:4) erst noch den Relegationsplatz erstreiten.