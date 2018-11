Die Landesliga-Handballer des TSV Bad Saulgau haben in einem heiß umkämpften und spannenden Derby in Biberach am Samstag den Sack nicht zugemacht. Trotz komfortabler Fünf-Tore-Führung schenkte Bad Saulgau dem Gastgeber TG Biberach beim 26:26 (16:15) einen Punkt. In den letzten Spielminuten schien das Biberacher Tor wie zugenagelt, fünf Fehlversuche in Serie führten zum ärgerlichen Punktverlust.

TSV-Trainer Matthias Kempf war mit Personalsorgen angereist. Torhüter David Bakos fiel wegen einer Bizeps-Sehnenverletzung aus, ebenso wie Rückraumakteur David Tovmasyan. Zudem konnte sich Abwehrchef Daniel Balan wegen starker Rückenschmerzen nur mühsam auf den Beinen halten. Keine guten Voraussetzungen.

Doch die Bad Saulgauer begannen recht konzentriert. Mittespieler Istvan Gaspar gelang der erste Treffer. Dennis Kaumann, Fabian Kohler, Kreisläufer Patrick Osterc und Matthias Fuchs legten nach. Bei Biberach waren der groß gewachsene Julian Betz, Timo Jans und Spielführer Armin Schweigardt erfolgreich. Die Führung wechselte, aber Bad Saulgau hatte leichte Vorteile. Als TG-Spieler Julian Betz den gut aufgelegten TSV-Torhüter Jonas Engler bei einem Siebenmeter-Strafwurf im Gesicht traf und deswegen mit Rot runter musste (21.), schien sich die Waage noch weiter Richtung Bad Saulgau zu neigen. Immer wieder legte Bad Saulgauer vor, meist zwei Tore, versäumte es aber, den Vorsprung weiter auszubauen. Als Trainer Kempf die Abwehr mit Störer Michael Reck auf eine offensivere Variante umstellte, verunsicherte dies den Biberacher Angriff zusätzlich. Bad Saulgau hatte genügend Möglichkeiten davonzuziehen, ließ diese Chance aber liegen. Die Folge: Der Gastgeber lag zur Pause in Schlagdistanz (15:16).

Biberach dreht das Spiel

Der Biberacher Daniel Krais ergriff zu Beginn des zweiten Abschnitts die Initiative und bescherte seinem Team einen Zwei-Tore-Vorsprung. Nun besann sich der TSV seiner Stärken, spielte die Angriffe aus, bis sich sichere Möglichkeiten zum Abschluss ergaben und zog durch Istvan Gaspar, Patrick Engler, Rechtsaußen Matthias Fuchs und den wiederum überzeugend auftretenden Linksaußen Fabian Kohler Treffer um Treffer davon. Bad Saulgau erarbeitete sich einen 25:20-Vorsprung (50.). Kaum jemand in der Halle traute den Gastgebern noch zu, das Blatt zu wenden.

Im Gefühl des sicheren Sieges leistete sich Bad Saulgau, einmal mehr in der entscheidenden Phase, viele Leichtsinnsfehler. Fünf Mal in Folge konnte Biberachs die Abschlüsse des TSV parieren, darunter auch einen Siebenmeter. Auf der Gegenseite traf Biberach innerhalb von nur fünf Minuten fünf Mal und glich zum 25:25 aus. Das Spiel war wieder offen. Andreas Csuka traf zwar zur erneute Führung für den TSV (59.), doch Moritz Kehm glich zum 26:26-Endstand aus. In den letzten Sekunden hatte Bad Saulgau sogar noch Glück, nicht mit ganz leeren Händen dazustehen.