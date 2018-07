TSV startet gegen den BV Esslingen

Im ersten Spiel nach dem Rückzug aus der Volleyball-Regionalliga startet der TSV Bad Saulgau heute (19.30 Uhr, Kronriedhalle) gegen Esslingen in die Saison. Während der Verein die erste Mannschaft im Sommer abgemeldet hat, kann die zweite Mannschaft den dritten Aufstieg in Folge in die Landesliga vorweisen.

In den vergangenen drei Jahren musste der TSV nur vier Niederlagen einstecken. Zu gerne würde das Team um das Trainerduo Kasprzak/Mader die Erfolgsgeschichte fortsetzen. Der heutige Gegner Esslingen spielte im vergangenen Jahr noch in der starken Landesliga Nord und wurde dort Fünfter. Der TSV muss auf Waldemar Kasprzak verzichten, der noch an den Folgen eines Knochenbruchs laboriert. Außerdem fehlt Zuspieler Andreas Beck (verletzungsbedingter Trainingsrückstand). Für Beck wird Eduard Mader als Spielmacher auflaufen. Michael Kasprzak, einziger verbliebener echter Regionalligaspieler, wird auf Außen angreifen. Alex Appelhans wird als Mittelblocker agieren. Das Trainerduo kann auf die jungen Spieler der Meistermannschaft des vergangenen Jahres zurückgreifen. Mit Tim Klasberg und Thomas Molleker stoßen außerdem zwei Spieler aus der eigenen C-Jugend in den Kader.