TSV schlägt den Tabellenzweiten

Mit Andreas Beyrle hat Volleyball-Landesligist TSV Bad Saulgau am vergangenen Samstag zu Hause den Tabellenzweiten VfL Sindelfingen in fünf Sätzen (-23, 23, 24, -21, 16) besiegt. Nach langer Verletzungspause kehrte Andreas Beyrle zurück und war der Matchwinner. In Durchgang eins leistete sich der TSV zu viele Fehler: 23:25. Die Ansprache von Waldemar Kasprzak zeigte Wirkung: Jan-Philipp Klasberg kam besser ins Spiel, Philipp Metzler außen durch, Zuspieler Eduard Mader zog ein flexibles Spiel auf. Ein Block von Robert Mader, ein fulminanter Schmetterball von Michael Kasprzak und ein Block der beiden brachten den 25:23-Ausgleich. In Durchgang drei führte der TSV, musste aber immer wieder den Ausgleich hinnehmen, ehe Eduard Mader per Service und Beyrle mit einem Einerblock punkteten und den Satz mit 26:24 zumachten. Doch der Tabellenzweite glich mit 25:21 zum 2:2 nach Sätzen aus. Im Tiebreak vergab der TSV einen ersten Matchball, doch bei 15:14 blockte Routinier Robert Mader einen Schnellangriff des VfL: 16:14 und 3:2 in den Sätzen.