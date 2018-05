TSV Riedlingen wird reich beschenkt

Im Spiel des Tages, der Meister musste beim Tabellenzweiten Betzenweiler ran, hat der TSV Riedlingen den „Verfolger“ mit 3:0 bezwungen. Sowohl im Spiel wie auch davor verteilte Betzenweiler dabei Geschenke. Vor dem Spiel ehrten beide Teams Schiedsrichter Alois „Wiese“ Steiner, der im 51. Jahr an der Pfeife sein 2000. Spiel bestritt. Betzenweiler überreichte den Riedlingern zudem als Anerkennung und als Meisterschaftsgeschenk einen Pokal und im Spiel gab es für die Rothosen noch drei halbwegs geschenkte Tore obendrauf.

SV Betzenweiler - TSV Riedlingen 0:3 (0:3) - Tore: 0:1 Thorsten Müller (12.), 0:2, 0:3 Dennis Altergot (17/38.). - Das absolute Spitzenspiel Zweiter gegen Ersten hatte 350 Zuschauer auf den Plan gerufen. Der Spielbeginn war extra auf 17.30 Uhr verlegt worden, was sich auch lohnte. In der ersten Halbzeit nutzte Riedlingen mehr oder weniger drei Fehler der Riedlinger Hintermannschaft. Vor dem 1:0 durch Thorsten Müller strich der Flankenball an Freund und Feind vorbei (12.), nur fünf Minuten später erhöhte Dennis Altergot nach einem Ball in die Gasse (17.) und beim 3:0 für die Gäste kam derselbe Spieler frei zum Kopfball. In der zweiten Halbzeit waren beide Mannschaften gleichwertig. Schiedsrichter Steiner versagte Betzenweiler einen möglichen Elfmeter, war insgesamt in seinem 2000. Spiel ein sehr guter Leiter, lobte ihn Betzenweilers Abteilungsleiter Gerhard Rief. „Beide Mannschaften hatten noch Chancen, in der zweiten Halbzeit standen aber beide Mannschaften gut und sicher“, sagte Rief weiter.

SGM Ertingen/Binzwangen - SV Dürmentingen 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Patrick Schlegel (5.), 1:1, 2:1 Alexander Hecht (25., 70.). - SGM-Trainer Bernd Rumpel sagte, dass der Sieg sehr glücklich gewesen sei. Die Gäste hatten nämlich mehr Torchancen, versagten jedoch im Abschluss. „Mittelstürmer und Torwart haben für uns das Spiel gewonnen“, so Bernd Rumpel. - Reserven: 3:0.

VfL Munderkingen - SpVgg Pflummern-Friedingen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Hossam Khalil (62./FE), 2:0 Lukas Ottenbreit (67./Kopfball). - Durch zwei Standards kam der VfL Munderkingen zu einem knappen Sieg. Felix Schelkle: „Der Tabellenletzte hat gekämpft und auf Konter gespielt und am Ende ein achtbares Ergebnis erreicht.“

Außerdem:

FC Schelklingen/Alb - SF Kirchen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Tim Seebauer (38.), 0:2 Niklas Schrode (70.), 0:3 Tim Seebauer (75.). - Besonderes Vorkommnis: Rot Fabian Mayer (FC/68.). - Reserven: 0:0.

SV Ringingen - SV Oggelsbeuren 4:1 (2:0). - Tore: 1:0 Holger Scheit (21./FE), 2:0 Fabian Burkhard (35.), 3:0 Daniel Kress (62.), 4:0 David Braunsteffer (77.), 4:1 Martin Aßfalg (81.). - Besonderes Vorkommnis: Holger Scheit verschießt (76.) einen Elfmeter. - Reserven: 0:4.

Türkgücü Ehingen - SG Griesingen 3:5 (2:3). - Tore: 0:1 Bernd Weimann (11.), 1:1 Tzafer Moustafa 12.), 1:2, 1:3 Peter Gobs (27., 30./Handelfmeter), 3:3 Tzafer Moustafa (65.), 3:4 Peter Gobs (72.), 3:5 Delman Quaia (78.). - Besonderes Vorkommnis: Gelb/Rot Gökhan Degirmenci (66./Türkgücü).