TSV Riedlingen besiegt den FV Ravensburg II

Der TSV Riedlingen hat Teil eins seiner Wochenendeaufgabe mit Bravour bestanden. Am Samstag besiegte die Mannschaft von Trainer Markus Keller den FV Ravensburg II zu Hause mit 2:1

Die Rothosen zeigten wieder einmal ihre Heimstärke Am Ende feierte die Mannschaft einen knappen aber verdienten Sieg. Vor knapp 200 Zuschauern im Riedlinger Donaustadion zeigte sich das Keller-Team klar verbessert im Vergleich zur Vorwoche, beim 0:1 in Mengen. Sein Debüt in der Landesliga feierte am Samstag dabei Roman Hetze - nach guten Leistungen in der zweiten Mannschaft und bei den A-Junioren.

Schoppenhauer trifft doppelt

Die Heimmannschaft startete besser ins Spiel und war in der Anfangsphase klar spielbestimmend. Folgerichtig belohnten sich die Rothosen mit dem Führungstreffer durch Pascal Schoppenhauer, der eine Querpass von Jonas Siefert direkt im Tor versenkte - 1:0 (22.). Bereits sieben Minuten später war erneut Pascal Schoppenhauer zur Stelle und erhöhte per Kopf aus fünf Metern auf 2:0 (29.). Wenige Minuten später traf Dominik Früh den Querbalken. In der 32. Minute verpasste der agile Dennis Altergot den Querpass auf den mitgelaufenen Früh, der das leere Tor vor sich gehabt hätte. Von den ambitionierten Gästen war in der ersten Halbzeit so gut wie gar nichts zu sehen.

Starke TSV-Innenverteidigung

Die zweite Halbzeit war dann arm an Höhepunkten, auch weil sich die Rothosen sich nach der intensiven ersten Hälfte etwas tiefer fallen ließen - auch mit Hinblick auf die Partie in Nusplingen am Montag (15 Uhr). Und so brachte der Anschlusstreffer der Gäste durch Gresser (65.) nochmals Spannung. Doch die Verteidigung um das Innenverteidiger-Duo Sontheimer/Fauler war Fels in der Brandung und bewältigte alles, was die Ravensburger Offensive aufbot. Was durchrutschte war sichere Beute von Stefan Hermanutz im TSV-Tor. Zweimal verhinderte der Gästetorhüter die Entscheidung, als er klasse gegen Dennis Altergot rettete. Siefert traf nach einer Schmid-Ecke nur das Außennetz. Und so blieb es am Ende beim verdienten Sieg der Gastgeber.