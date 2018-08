TSV gewinnt Turnier in Steißlingen

Die Handballer des TSV Bad Saulgau sind mit einem Turniersieg in Steißlingen in die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Landesliga gestartet. Zunächst besiegte die Mannschaft von Matthias Kempf den TV Pfullendorf im Halbfinale (32:19), im Finale siegte der TSV Bad Saulgau dann gegen den TuS Steißlingen II mit 25:24.

Obwohl den Bad Saulgauern nur ein minimales Kontingent an Spielern zur Verfügung stand, zogen sich die Landesliga-Handballer am vergangenen Sonntag achtbar aus der Affäre. Trainer Matthias Kempf standen nur sechs Feldspieler der ersten Mannschaft zur Verfügung. Nelu Rosca und Marius Kohler von der zweiten Mannschaft sprangen ein. Mannschaftskollege Patrick Fritz wurde indes in den Kader der ersten Mannschaft dauerhaft aufgenommen und rückt aus der zweiten Mannschaft auf.

Das erste Spiel gegen den Südbaden-Landesligisten TV Pfullendorf gestaltete sich zu Beginn etwas schleppend. Trainer Matthias Kempf musste die Spieler aufgrund des Personalmangels auf teilweise ungewohnten Positionen einsetzen. Doch mit der Zeit klappte das Zusammenspiel ganz gut, kämpferisch agierte der TSV Bad Saulgau an diesem Tag ohnehin vorbildlich. Am Ende hatte Pfullendorf keine Chance und Bad Saulgau siegte mit 13 Treffern Differenz beim 32:19-Erfolg.

Im zweiten Match gegen das junge Team der zweiten Steißlinger Mannschaft geriet der TSV Bad Saulgau schnell ins Hintertreffen und lag zur Halbzeit zurück, legte im zweiten Abschnitt einen Zahn zu, kämpfte sich wieder heran und gewann sogar noch mit 25:24.

Ab sofort ist der TSV komplett

„Mit der kämpferischen Leistung bin ich sehr zufrieden. Wir mussten improvisieren, da fünf Feldspieler der ersten Mannschaft fehlten. Ich war froh, dass zwei Spieler der zweiten Mannschaft ausgeholfen haben. Es ist manchmal ganz gut, wenn Akteure mal auf anderen Positionen spielen wie sonst. Im Rückzugsverhalten gibt es noch Verbesserungsbedarf“, resümierte Matthias Kempf. „Im Vorbereitungsspiel gegen den Bezirksligisten Langenargen/Tettnang (der TSV Bad Saulgau gewann mit 33:28 - Anmerkung d. Red.) zwei Tage zuvor hatten wir sogar noch einen Spieler weniger als in Steißlingen zur Verfügung. Ab sofort sind wir aber wieder komplett, so dass wir die letzten vier Wochen vor Saisonbeginn noch intensiver trainieren können“, sagte Kempf.

Am Samstag, 25. August, absolviert der TSV in Bad Saulgau ein Trainingslager und spielt um 18 Uhr in der Kronriedhalle gegen den südbadischen Landesligisten Ehingen/Singen.