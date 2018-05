TSV deklassiert Bezirksligisten im Pokal

Die zweite Herrenmannschaft des TSV Bad Saulgau hat am Sonntagabend in der dritten Runde des Bezirkspokals den Tabellenführer der Bezirksliga HC Lustenau in der Kronriedhalle mit 40:22 (Halbzeit 20:12) geschlagen. 180 Zuschauer feuerten das Team von Trainer Markus Weisser an, das von Beginn an keinen Zweifel ließ, wer Herr im Hause ist. Die Gäste reisten wohl nicht mit allen Stammkräften an, hatten einige A-Jugendliche im Kader und waren die gesamte Spieldauer über ohne Chance gegen die etwas ersatzgeschwächten, aber entschlossen auftretenden Bad Sauglauer. Der HC rangiert eine Liga höher als der TSV und ist als Tabellenführer Aufstiegskandidat Nummer eins für die Landesliga.

Von der ersten Herrenmannschaft des TSV waren Daniel Balan und Matthias Fuchs mit von der Partie und gaben dem Spiel eine besondere Note. Ebenso begeisterten die gekonnten No-Look-Anspiele von Fabian Hillenbrand. Mit acht Treffern war Linkshänder Matthias Fuchs, der seine Fußverletzung einigermaßen auskuriert hat, erfolgreichster Akteur. Die TSV-Defensive um Florian Kurz, Christian Zimmerer, Marius Kohler, Markus Burger, Philipp Maas und Witali Daungauer agierte geschlossen und aggressiv, provozierte Ballverluste beim Gegner und ermöglichte einen Tempogegenstoß nach dem anderen. TSV-Torhüter Patrick Maas war stets auf dem Posten und ließ den Gegner schier verzweifeln. Mit diesem Sieg zieht der TSV in die vierte Pokalrunde ein. Sollte er auch diese Runde überstehen, ist die letzte Station im Bezirkspokal das „Final Four“.

„Wir haben eine geschlossene Leistung gezeigt und ich bin sehr zufrieden. Ich hatte den Gegner stärker eingeschätzt. Jeder hat für jeden gespielt und wir haben verdient gewonnen“, sagte Trainer Markus Weisser.

TSV: Patrick Maas (im Tor), Balan (4), Daungauer (5), Zimmerer (5), Kohler (3), Kurz (6), Fuchs (8), Philipp Maas (4), Hillenbrand (5), Burger.