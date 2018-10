TSV Berg präsentiert sich meisterlich

Einen Tag vor dem überraschenden Wintereinbruch hat der FV Altheim gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Berg eine empfindliche 0:6 (0:3)-Niederlage einstecken müssen. Die Gäste waren den Hausherren vor 200 Zuschauern während der gesamten Spielzeit in allen Bereichen überlegen. Das Ziel, solange wie möglich kein Tor zu kassieren, ging für Altheim daneben.

Der erste gefährliche Angriff über die rechte Seite brachte die Gäste durch Brielmeyer in der 4. Minute in Führung. Die Altheimer Defensive bemühte sich zwar kämpferisch dagegen zu halten, aber gegen den zum Teil sehenswerten Zauberfußball der Berger war an diesem Tag nichts zu machen. Die einzige Möglichkeit hatte Geiselhart, der aber meistens auf sich allein gestellt war. In der 17. und 29. Minute war die Vorentscheidung zu Gunsten des TSV Berg gefallen. Zwei Standardsituationen, bei denen die gesamte Altheimer Abwehr, einschließlich Torhüter Fisel falsch stand, nützte Deutelmoser zum vorentscheidenden 3:0 für die Gäste.

Schrode und Hahn verletzt

Nach dem Seitenwechsel musste Trainer Musch verletzungsbedingt umstellen. Martin Schrode und Jens Hahn, die sich zum Teil schwer angeschlagen durch die erste Halbzeit quälten, mussten in der Kabine bleiben. Altheim kam gut erholt aus der Pause. Zunächst rettete Torwart Fisel bravourös gegen Deutelmoser. In der 52. Minute scheiterte der eingewechselte Spies - der vor seiner Einwechslung in der 10. Minute bereits Gelb gesehen hatte - ganz knapp. In der 60. Minute wurde Geiselhart aussichtsreich kurz vor dem Strafraum gelegt. Der fällige Freistoß von Gaupp verfehlte um Zentimeter das Tor. In der 68. Minute dann die endgültige Entscheidung durch ein herrlich heraus gespieltes Tor durch Munteanu. Die beste Altheimer Möglichkeit gab es in der 70. Minute. Geiselhart spielte Spies frei, doch dessen Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Altheim gab trotz des klaren Spielstands nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. Doch die Gäste aus Berg waren an diesem Tag eine Klasse besser. 72. Minute, schneller Angriff über die linke Seite und Kalteis erhöhte eiskalt auf 5:0 für die Gäste aus Berg. In den letzten 20 Minuten zauberte der für viele Zuschauer und Experten kommende Meister weiter. Die immer mehr im Fokus stehende Altheimer Abwehr wehrte sich jedoch unermüdlich und ließ nichts mehr zu. Nach dem 0:6 durch einen Freistoß von Kittel in der zweiten Minute der Nachspielzeit, beendete das gut leitende Schiedsrichtergespann vom Bodensee die Partie. Der Sieg des TSV Berg war auch in der Höhe verdient. Der FV Altheim hatte während der gesamten Begegnung keinen richtigen Zugriff.

Trainer Sascha Musch sah, wie noch viele, die spielerisch beste Mannschaft, die sich bisher in Altheim präsentierte.