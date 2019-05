TSV Berg überrollt die Zebras

Eine deftige Niederlage hat der FC Ostrach in der Fußball-Landesliga am Samstagabend gegen den Spitzenreiter TSV Berg kassiert. Der Titelfavorit besiegte die Zebras im vorletzten Heimspiel im Buchbühlastadion mit 4:0. Die Heimelf hatte dabei Glück, dass sie nicht vollends unter die Räder kam.

Das Spiel war noch kein drei Minuten alt, da stand es schon 1:0 für den Gast. Nachdem die Ostracher zu weit aufgerückt waren, stand David Brielmayer, nach einem schönen Pass in die Spitze, allein vor Thomas Löffler und netzte überlegt ein. Die Heimelf stand erneut zu hoch und nur vier Minuten später erhöhten die Berger auf 2:0. Andre Bauer passte auf Jan Biggel und dieser ließ sich diese Chance nicht nehmen, um das zweite Tor für den Tabellenführer zu erzielen. Diese bleiben hungrig und lassen den Zebras kaum Zeit zum ausruhen. Agressiv und immer einen Tick schneller präsentiert sich der designierte Meister. Nach zwanzig Minuten gab es dann ein kleine Verschnaufpause für die Buchbühlkicker. Diese konnten die Partie nun offener gestalten und versuchten, mit langen Bällen auf Markus Gipson und Samuel Guglielmo zu Chancen zu kommen. Doch die Berger Abwehr stand. Mitten in diese Phase hinein fiel dann das 0:3 aus Ostracher Sicht. Stefan Hornstein verlor den Ball am eigenen Strafraum an Jannik Wanner. Dieser flankte auf Vlad Munteanu und dieser köpfte den Ball freistehend ins Ostracher Tor (25.). Im Ostracher Lager schwanten die Verantwortlichen und die Fans man Böses. Doch nun standen die Schwarz-Weißen besser und hatten auch das Glück, das Andreas Kalteis sein Ziel verfehlte und Thomas Löffler im Ostracher Tor wieder einen starken Tag hatte, als er gegen Vlad Munteaunu super parierte. So blieb es beim 0:3 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel, in der das Trainerteam Reutter/Söllner ihr Team noch mal auf die richtige Bahn bringen wollte, bot sich zunächst aber das gleiche Bild. Mit schnell vorgetragen Angriffen drückten die Berger aufs Ostracher Tor. Erneut stand Thomas Löffler im Mittelpunkt. Mit starken Parden hielt er seine Farben einigermaßen im Spiel und den Rückstand bei 0:3. Der Tabellensiebte konnte sich kaum befreien und ein geordneter Spielaufbau war nicht möglich, da immer ein Bein der Berger im Weg stand und der FC Ostrach zu einfallslos war. In der 73. Minute fiel dann das 0:4. Nachdem sich die Schwarz-Weißen bei ihren wenigen Angriffen den Ball verloren, konterten der Tabellenführer ganz stark. Zunächst scheiterte Andreas Kalteis an Löffler, doch David Brielmayer stand goldrichtig und schob den Ball, allerdings aus abseitsverdächtiger Position, ins leere Tor. Die letzten 15 Minuten bestimmte dann viel Leerlauf beider Teams die Partie. Die Elf von Trainer Oliver Ofentausek ließ Ball und Gegner laufen und die Heimelf beschränkte sich darauf zu verteidigen. So blieb es nach 90 Minuten beim hochverdienten Erfolg für den Gast.