TSV behält in zähem Spiel die Oberhand

Der TSV Bad Saulgau gewann am vergangenen Samstagabend vor mehr als 600 Zuschauern in der Kornriedhalle gegen Blau-Weiß Feldkirch in einem nicht immer ansehnlichen Spiel verdient mit 32:26. Damit ist die Revanche für die ärgerliche 33:35-Niederlage aus dem Hinspiel geglückt.

Die Platzherren begannen motiviert und wollten das umsetzen, was Trainer Matthias Kempf vorgab, nämlich aggressiv in der Abwehr zu stehen und die Angriffe geduldig auszuspielen, bis sich eine Chance zum Torwurf eröffnet. Fabian Kohler, zweimal David Tovmasyan, Daniel Balan, Jochen Schäfer und Michael Reck legten schon nach zehn Minuten zum 6:2 vor. Torhüter Jonas konnte in dieser Phase auch einen von insgesamt drei Siebenmeter-Strafwürfen von Feldkirchs Ausnahmespieler Lars Springhetti parieren. Alles schien nach Plan zu laufen und die Zuschauer honorierten dies mit begeistertem Applaus. Doch als BW-Trainer Zoltan Balogh eine Auszeit nahm und die Abwehr etwas offensiver stellte, stockte das Spiel des TSV plötzlich. Die Gäste holten wiederum durch Spielmacher Springhetti und dem wieselflinken Kassian Matt Treffer um Treffer auf und kamen in der 19. Minute sogar zum 9:9-Ausgleich.

Die Vorarlberger ersetzten bei Unterzahl meist den Torhüter durch einen Feldspieler, was TSV-Torhüter Jonas Engler aufmerksam registrierte und zu zwei herrlichen Weitwurf-Treffern ausnutzte. Ein 4:0-Lauf der Bad Saulgauer bescherte den Hausherren wieder einen Vier-Tore-Vorsprung. Der starke Linkshänder Matthias Fuchs, Patrick Osterc, Patrick Engler und Istvan Gaspar trugen mit ihren Treffern zum 17:13-Halbzeitstand bei. Bei den Gästen sorgten neben Springhetti auch Florian Hintringer und Kassian Matt dafür, dass sich der Abstand zum TSV in Grenzen hielt.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts begann der TSV verunsichert und produzierte vor allem im Angriff viele Leichtsinnsfehler. Jonas Engler konnte dreimal in Folge parieren und so Schlimmeres verhindern. Trotzdem kam Feldkirch in der 47. Minute wieder bis auf einen Treffer an die Gastgeber heran und das Spiel schien plötzlich doch noch zu kippen. Doch der Bad Saulgauer Angriff besann sich seiner Stärken und kombinierte wieder gut. Zweimal Istvan Gaspar, Patrick Engler und der immer stärker werdende Rückraumakteur David Tovmasyan begruben mit ihren Treffern die letzten Feldkircher Hoffnungen auf eine Wende. Daniel Balan koordinierte die Abwehr mit Patrik Osterc vorbildlich und der TSV erarbeitete sich durch sehenswerte Treffer vor allem aus dem Rückraum einen immer größer werdenden Vorsprung.

Kempf: Zuletzt hatte etwas die Übung gefehlt

Am Ende gab sich BW-Trainer Zoltan Balogh enttäuscht, gratulierte dem TSV jedoch fair zum verdienten Sieg. „Meine Mannschaft besteht aus vielen jungen Spielern, wir haben auch nicht den breiten und körperlich starken Kader wie der TSV. Unser Ziel ist der Klassenerhalt, wir hoffen, dass wir das schaffen“, sagte Balogh beim Pressegespräch nach dem Match. Sein Gegenüber Matthias Kempf war dagegen froh, gegen den Tabellenelften zwei Punkte geholt zu haben. „Die Feldkircher haben die Abwehr ganz geschickt gestellt und bei uns Fehler provoziert. Es waren die letzten Wochen einige Spieler angeschlagen, krank oder verhindert und konnten nicht immer trainieren. Deshalb hat die Übung etwas gefehlt. Aber am Ende haben wir besser kombiniert und verdient gewonnen“, analysierte Kempf das Spiel des TSV.

Der TSV hat nun zwei weitere Heimspiele in Folge. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag, 23. Februar, um 18 Uhr in der Kronriedhalle der SC Vöhringen. „Vöhringen spielt ein anderes System und schneller als Feldkirch, das gibt ein völlig anderes Spiel“, sagte TSV-Trainer Kempf.

Wohl wahr, denn Vöhringen zündete ebenfalls am Samstag den Turbo und gewann gegen Lauterstein 2 mit 43:36.