TSV Bad Saulgau unterliegt Deuchelried

Eine deutliche 2:9-Niederlage haben die Tischtennisspieler des TSV Bad Saulgau am Samstagabend gegen SV Deuchelried II hinnehmen müssen. Der TSV spielte in der Besetzung Peter Härle, Jürgen Butscher, Matthias Burth, Thomas Katzer, Roman Huber und Robert Hertel und verlor alle drei Eingangsdoppel gegen die in Bestbesetzung angetretenen Deuchelrieder. Bad Saulgau schien in der Folge beeindruckt und verlor die vier folgenden Einzel, sodass der TSV bereits mit 0:7 in Rückstand lag. In der ersten Hälfte der Einzelspiele konnte nur Roman Huber für Bad Saulgau punkten, sodass es mit einem 1:8-Zwischenstand in die Pause zur zweiten Einzelrunde ging. In der zweiten Hälfte wollte Bad Saulgau den Schaden begrenzen und kämpfte um jeden Ball und Punkt. Aber nur Peter Härle konnte sein Einzel gegen den Ex-Altshausener Karl Dachs für sich entscheiden, sodass Deuchelried die Punkte mit einem 9:2-Sieg entführte. Zwar fiel das Ergebnis deutlich aus, aber in spielerischer Hinsicht konnte Bad Saulgau mithalten. Der TSV Bad Saulgau liegt derzeit auf einem Abstiegsplatz, Rang neun.