TSV Bad Saulgau sinnt auf Revanche

Die Handballfangemeinde freut sich. Nach sieben Wochen findet am Samstag, 16. Februar, um 18 Uhr in der Kronriedhalle wieder ein Heimspiel des Handball-Landesligisten TSV Bad Saulgau statt. Die von Matthias Kempf trainierte Mannschaft ist im deutsch-österreichischen Duell gegen BW Feldkirch bis in die Haarspitzen motiviert und will das Spiel vor heimischem Publikum für sich entscheiden. Bad Saulgau belegt momentan den fünften Tabellenplatz und kann durch einen Sieg möglicherweise einen Platz nach oben klettern.

Feldkirch gewann das Hinspiel gegen den TSV Bad Saulgau mit 35:33. Feldkirchs Ausnahmekönner Lars Springhetti besiegte den TSV damals fast im Alleingang und erzielte insgesamt 17 Tore. Neben Springhetti kennt der TSV noch aus den vergangenen Begegnungen die beiden Torjäger Florian Hintringer und Baris Kutluana, die den Bad Saulgauern vor allem in Feldkirch stets das Leben schwer machten. Zurzeit stehen sich die Vorarlberger auf dem elften Tabellenplatz und wollen ihrerseits in der Kronriedhalle unter allen Umständen punkten, um etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen. Die Leistungen der Blau-Weißen sind schwankend, in keinem Fall darf jedoch das Team von Zoltan Balogh unterschätzt werden, da die Einzelspieler sehr erfahren sind.

Dessen ist sich die Mannschaft des TSV bewusst und versuchte, sich im Training auf Einzelspieler und gegnerische Mannschaft einzustellen. „Wir müssen natürlich Spielmacher Lars Springhetti diesmal besser in den Griff bekommen, dürfen aber nicht den Fehler machen, die anderen Akteure außer Acht zu lassen. Wir sollten alle in den Griff bekommen und müssen ihm dann zwangsläufig ein paar Treffer zugestehen“, sagt TSV-Trainer Matthias Kempf.“ Auf alle Fälle dürften nicht so viele Fehler gemacht werden als im Spiel gegen Lauterstein. „Außerdem dürfen wir nicht mit Schiedsrichterentscheidungen hadern, sondern müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Wir müssen aggressiver in die Zweikämpfe gehen und dürfen in der Abwehr nicht zu spät kommen. Letzte Woche waren wir oft einen Schritt zu spät dran“, so Kempf.

Zur Freude des Trainers dürften die meisten Spieler bis zum Match ihre Erkältungen und Verletzungen halbwegs auskuriert haben. Nur der am Arm verletzte Torhüter David Bakos und Ersatztorhüter Armin Greiner fallen sicher aus. Neben Jonas Engler wird der ehemalige TSV-Torhüter Henrik Utoft zwischen den Pfosten stehen. Im Angriff setzt der Trainer auf die Rückraumachse mit David Tovmasyan, der nach seinen Studienprüfungen wieder mittrainieren kann, Daniel Balan und Istvan Gaspar. Auch die Kreisanspiele zu Patrick Osterc und Jochen Schäfer stellen für ihn in diesem Spiel eine wichtige Option dar. Welche Taktik in der Abwehr umgesetzt werden soll, lässt er offen. „Das entscheiden wir vor und während des Spiels. In Frage kommen alle Varianten.“

Um die Stimmung hoch zu halten, geben in der Pause die „Sulgamer Löchligugger“ ihr Repertoire zum Besten. Das Vorspiel bestreitet um 16 Uhr die dritte Männermannschaft gegen den Bad Buchau.