Handball-Bezirksligist TSV Bad Saulgau II hat das Finale des Bezirkspokals verpasst. Die Mannschaft von Trainer Markus Weisser unterlag am Samstagabend im Final Four des Bezirkspokals Landesliga-Absteiger TSB Ravensburg mit 23:28.

Den Unterschied machte eindeutig die Verwertung der Chancen aus. Der TSV II vergab zu viele freie Würfe. Trainer Markus Weisser nahm drei Feldspieler der ersten Mannschaft und den lange Zeit verletzten Torhüter David Bakos mit. Der TSV begann mit Bakos im Tor, der seinen ersten Einsatz seit vielen Monaten hatte. Er machte seine Sache gut, konnte jedoch nach einer Bad Saulgauer Zwei-Tore-Führung die folgenden vielen Angriffsfehler seiner Kameraden trotz guter Paraden freilich nicht kompensieren. Ravensburg kam durch ihren starken und cleveren Spielmacher Joel Schwarz, der seine Mitspieler Julian Langlois und die Kreisläufer gut in Szene setzte, wieder heran und führte zur Pause.

Im zweiten Abschnitt wurde Jungtorhüter Luis Lehenherr eingesetzt, der gleich drei Mal in Folge parieren konnte, doch die Chancenverwertung ließ weiter zu wünschen übrig. Frederik Söder, die beiden gesundheitlich angeschlagenen Florian Kurz und Daniel Balan sowie Fabian Hillenbrand und Patrick Fritz bemühten sich, doch spielte beim Abschluss auch öfters das Pech mit, mehrmals knallte der Ball ans Holz. Matthias Fuchs, Matthias Zoll, Fabian und Marius Kohler konnten von den Außenpositionen ab und zu Akzente setzen, aber es reichte nicht, um Ravensburg noch ernsthaft in Gefahr zu bringen. In der Schlussphase kam der TSV bis auf zwei Tore an den TSB heran, doch wiederum war die Angriffsleistung zu schwach. Die letzten drei Treffer gehörten dann den Gastgebern. Trainer Markus Weisser war nicht ganz zufrieden. „Wir haben zu viele technische Fehler im Angriff gemacht und viel zu viel verworfen. In der ersten Hälfte war die Abwehr zu passiv. Die Torhüterleistungen waren solide. Ein bisschen enttäuscht bin ich, weil mehr drin gewesen wäre. Ravensburg hatte mehr jüngere Spieler und am Ende mehr Luft, war einfach etwas cleverer. Aber insgesamt können wir mit dem Verlauf der Saison zufrieden sein,“, sagte Weisser,

Das Finale gewann die TSG Söflingen II gegen Ravensburg mit 29:25 (13:13).