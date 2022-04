TSV Bad Saulgau ehrt verdiente Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. April konnte der TSV Bad Saulgau im Gasthaus Paradies verdiente Übungsleiterinnen, Übungsleiter, Sportlerinnen, Sportler und Schiedsrichter ehren. Die Ehrung fiel 2021 aufgrund von Corona aus. Die Ehrennadel in Gold erhielten: Karin Bauser, Martinus Blaser, Patrizia di Marzio, Walter Fischer und Ursula Hafner. Die Ehrennadel in Silber: Elmar Dollenmaier, Monika Forstenhausler, Ronny Manzke, Michel Marfaing und Marcus Müller. Die Ehrennadel in Bronze: Michelle Hoffmann, Andreas Prägla, Renate Schröter, Rolf Spiwoks, Michael Traub und Monika Weiß. Außergewöhnliche sportliche Erfolge erzielten: Rebekka Hartok und Gudrun Huber. Langjährige Schiedsrichter sind: Ronny Manzke, Roland Menz und Thomas Katzer. Foto: TSV Bad Saulgau