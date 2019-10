TSV Bad Saulgau dreht das Derby

In einem an Spannung kaum zu überbietenden Match hat Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau am Samstagabend in der Kronriedhalle das Derby gegen den Favoriten Biberach letztendlich verdient mit 27:25 gewonnen. Nach drei Niederlagen in Folge ein Befreiungsschlag für die Heimmannschaft.

Trotz strahlenden Herbstwetters und Temperaturen um die 20 Grad Celsius war die Kronriedhalle fast voll besetzt. In den ersten 13 Minuten lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Die Führung wechselte ständig. Istvan Gaspar, Daniel Matt, Dennis Sugg (2) und Fabian Kohler trafen zur 5:4-Führung. Bei der TG waren die groß gewachsenen Rückraumakteure Julian Betz und Lukas Fimpel, der in den vergangen zwei Jahren bei Söflingen in der Baden-Württembergliga spielte, die gefährlichsten Spieler. Die beiden Routiniers waren es auch, die in der Folge für Biberach einen Drei-Tore-Vorsprung zum 8:5 herauswarfen. Fabian Kohler konnte von der Linksaußen zweimal verkürzen. Trotzdem geriet der TSV bis zur Pause mit 9:12 in Rückstand und wenn David Bakos mit dem Pausenpfiff nicht noch einen Siebenmeter pariert hätte, wäre der Rückstand noch höher ausgefallen.

Zur Pause muss TSV-Coach Matthias Kempf eine energische Ansprache gehalten haben, denn die Mannschaft kam mit einer unmissverständlichen Körpersprache aus den Katakomben. Nun wechselte Kempf den Linkshänder Matthias Fuchs und seinen Sohn Eric Kempf ein. Bad Saulgau erhöhte das Tempo. Ein spektakulärer Rechtsaußentreffer von Fuchs und ein Treffer von Jochen Schäfer brachten den TSV bis auf ein Tor heran. Es folgten fünf Minuten, in denen sich die Platzherren im Angriff viele technische Fehler leisteten und schon erhöhte Biberach auf 17:12. Mittespieler Hannes Fischer fiel verletzt aus und Kreisläufer Jochen Schäfer erhielt für seine dritte Zwei-Minutenstrafe die Rote Karte. Die Bad Saulgauer trotzten diesen Umständen und drückten wieder aufs Gas.

Mittespieler Michael Reck kämpfte nun in Abwehr und Angriff. Der eingewechselte TSV-Torhüter Jonas Engler lief zu Hochform auf. Die Abwehr stand nun auch besser, Dennis Sugg, Istvan Gaspar und Allrounder Patrick Engler schafften mit ihren Treffern unter dem ohrenbetäubendem Lärm der Fans den Ausgleich zum 18:18 (46.). Als Istvan Gaspar wegen eines Fouls an einem frei einlaufenden TG-Angreifer die Rote Karte sah, schien das Spiel erneut zu kippen. Auch nach dem nunmehr dritten Ausfall schüttelte sich der TSV kurz und kämpfte weiter. Kreisläufer Patrick Fritz sorgte für Unruhe in der gegnerischen Abwehr, die offensichtlich dem Angriffstempo des TSV kaum mehr folgen konnte. Als Dennis Sugg die 21:20-Führung erzielte (51.), bebte der Hexenkessel Kronriedhalle. Matthias Fuchs traf in der Folge immer spektakulärer von Außen, Erich Kempf und Daniel Matt sorgten in der 55. Minute für einen Drei-Tore-Vorsprung (24:21). Biberach kam noch einmal heran, musste sich jedoch am Ende mit 25:27 geschlagen geben.

PK: Engler vertritt Kempf

„Das war eine klasse mannschaftliche Leistung. Jeder hat für jeden gekämpft und wir haben nicht nachgelassen. Das gibt uns sicher einen Schub für die weiteren Spiele. Die Abwehr stand gut und wir haben trotz unserer Fehler im Angriff nicht die Schultern hängen lassen", sagte Patrick Engler, der für Trainer Matthias Kempf zum Pressegespräch gekommen war. Gästecoach Dominic Ellek war dagegen enttäuscht und zollte dem TSV Respekt für die kämpferisch gute Leistung. „Ich gratuliere Bad Saulgau zum Sieg. Das war beeindruckend. Vor dieser Kulisse zu spielen macht immer Spaß, Respekt davor. Wir möchte uns so lange wie möglich im oberen Drittel der Tabelle halten, ob wir unter den ersten viel landen werden und in die neue Verbandsliga aufsteigen, ist zurzeit nicht unbedingt unser erstes Ziel“, sagte Ellek.

Nächster Gegner ist am kommenden Sonntag die HSG Friedrichshafen/Fischbach. Spielbeginn in der Friedrichshafener Bodensee-Sporthalle ist um 18 Uhr.