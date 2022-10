TSV Bad Saulgau deklassiert Lehr

Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau hat am Samstagabend den völlig überforderten Aufsteiger SC Lehr unter ohrenbetäubendem Jubel der TSV-Fans mit 34:16 besiegt. Das Trainergespann Thomas Potzinger/Henrik Utoft setzte zeitweise bis zu vier A-Jugendliche ein.

Es dauerte allerdings, ehe der TSV-Express nach einer starken Viertelstunde Fahrt aufnahm, die Offensive endlich Zug zum Tor erzielte und das Angriffsspiel variabler gestaltete. Bis zu diesem Zeitpunkt dahin plätscherte das Spiel vor sich hin, Spiel bestimmend waren, wie auch in den Begegnungen zuvor, die Abwehrreihen. Die A-Jugendlichen Marc Jung und später Niklas Gönner leiteten in der Folge von der Mittelposition aus das Spiel, verteilten die Bälle mit Übersicht an den Kreis, die Außenspieler oder im Rückraum. Auf allen Positionen zeigte sich der TSV stark und treffsicher. Der Druck auf die recht offensive Lehrer 3:2:1-Defensive wuchs stetig, fast immer war ein TSV-Angreifer frei.

Marc Kuttler, Jonas Dück trafen aus dem Rückraum, die Youngster Marc Jung und Moritz Schnell stahlen sich an ihren Gegenspielern durch geschickte Körpertäuschungen vorbei. Obwohl die beiden Torhüter des SC die besten Gästeakteure mit guten Reflexen, setzte sich der TSV ab. Erschwerend: Lehr fehlte der beste Werfer Lukas Thierer, einzig Bernd Konrad überzeugte mit sechs Treffern. TSV-Torhüter David Bakos glänzte im Zusammenspiel mit seiner Abwehr einmal mehr. mit 14:6 ging es in die Pause.

Im zweiten Abschnitt steigerte der TSV das Tempo und vergrößerte den Druck. Die offensive Abwehrvariante der Gäste kostete wohl zu viel Kraft, Bad Saulgau wirbelte und Lehr ergab sich fast in sein Schicksal. Die Defensive der Hausherren agierte sehr sicher. Beim Stande von 34:16 erlöste die Schlusssirene die Gäste.

„Ich habe von meiner Mannschaft Tempo gefordert. Wir wollten schnell einen Vorsprung herausspielen, um dann in Ruhe unser Spiel aufbauen zu können. Das hat leider viel zu lange gedauert. Die Stimmung war wieder genial in der Halle, so laut, dass zum Teil unser Jugendspieler Marc Jung Schwierigkeiten hatte, seine Ansagen auf dem Spielfeld zu kommunizieren. Doch die Fans peitschten uns nach vorne und dann lief’s“, sagte TSV-Cheftrainer Thomas Potzinger. „Unsere A-Jugendspieler haben super Leistungen abgeliefert, da konnten sich unsere älteren Akteure mal ab und zu auf der Bank eine Pause gönnen“, sagte Potzinger. Das Saisonziel bleibt ein Platz im oberen Tabellendrittel, auch wenn die Liga mit den Absteigern Vöhringen, Gerhausen und den Topteams aus Söflingen, Bargau/Bettringen und Herbrechtingen stärker einzuschätzen ist, als in der vergangenen Saison. „Das wird sehr schwer“, kommentierte Potzinger.

Am Samstag, 5. November (16 Uhr, Argensporthalle) gastiert der TSV in Wangen. „Wir müssen das Spiel zu einem Heimspiel machen. Ich hoffe, dass sehr viele Fans mitfahren. Dann können wir dort was erreichen“, sagte der Chefcoach.