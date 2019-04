TSV Altshausen kehrt ins Oberhaus zurück

Die Badmintonspieler des TSV Altshausen haben mit zwei Siegen zum Abschluss der Saison den Aufstieg in die Baden-Württemberg-Liga - höchste Spielklasse im Land - geschafft. Mit den beiden Erfolgen am Schlusstag gelang es dem TSV Altshausen - die gesamte Saison über Tabellenzweiter - den bis zu diesem Zeitpunkt führenden TuS Metzingen II mit einem 5:3-Sieg im direkten Duell doch noch abzufangen und sich selbst auf den Thron zu setzen.

Der Erfolg lässt sich auch damit erklären, dass der TSV Altshausen über eine starke zweite Mannschaft verfügt. Zur Erinnerung: Das ist die Mannschaft, die die Spieler der ersten Mannschaft beim bislang letzten Aufstieg mit einer gemieteten und geschmückten Pferdekutsche durch ganz Altshausen fuhr und die Vereinskasse mit Wetten auffüllt, bei denen man sich entscheiden muss, ob gewisse Spieler nun durch den großen, mittleren oder kleinen Metalltrichter des Verpackungsgeräts für Christbäume passen.

Zum Spiel: Die Ausgangslage und das Spiel selbst hätten nicht spannender sein können. Bereits zur ersten Begegnung, die Altshausen mit 8:0 gegen die TuS Metzingen III gewinnen konnte, war die Halle gut besetzt. Zur Abendbegegnung gab es dann auf der Tribüne sogar drei in der Breite ideal komprimierte Zuschauerreihen. Nach den ersten drei Doppeln stand es 2:1 für Altshausen. Rene Vetter ersetzte Willi Focken, der nicht zur Verfügung stand. Rene Vetter spielte nach anfänglichen Schwierigkeiten groß auf und zeigte, neben seinem Doppelpartner Thomas Pfänder, dass mit ihm nach wie vor zu rechnen ist. Beide besiegten Bastian Löffler/Zhao Xin mit 21:18/21:15. Steffi Vogel und Jana Mösle ließen ihren Gegnerinnen keine Chance und gewannen mit 21:11 und 21:16. Nur Paul Sindermann/Martin Bugla mussten sich mit 18:21/16:21 Tausch/Ortinau geschlagen geben.

Sindermann macht alles klar

Im ersten Einzel baute Nathalie Grittner, die zur Rückrunde aus Friedrichshafen gekommen war, auf 3:1 aus. Unglaublich war ihre Leistung: Nach gewonnenem ersten Satz (21:18) verletzte sie sich am rechten Unterschenkel, ließ sich in der Satzpause behandeln und bandagieren. Die Taktik für den zweiten Satz war zügig gefunden: Sie wollte möglichst schnell punkten, um sich nicht auf lange Ballwechsel einlassen zu müssen. Das funktioniert im Badminton am besten, wenn man seinen Schläger mit mindestens 20 Kilogramm Härte bespannt, technisch mehr als gut ausgebildet und von seiner eigenen Oberarmmuskulatur überzeugt ist. Sie gewann auch den zweiten Satz mit 21:13. Es folgten das zweite und das dritte Einzel der Männer. Martin Bugla lieferte sich mit seinem Gegner Ralf Ortinau das spektakulärste Spiel des Abends, unterlag aber mit 22:20, 18:21 und 19:21. Auch Thomas Pfänder musste in den dritten Satz. Unter fantastischer Stimmung sicherte sich Pfänder Satz drei, siegte mit 17:21/21:15/21:16 und baute die Führung auf 4:2 aus. Nun standen noch zwei Spiele aus, von denen Altshausen eines gewinnen musste: das gemischte Doppel mit Rene Vetter/Nathalie Grittner und das erste Männereinzel mit Paul Sindermann. Nach der Verletzung von Natalie Grittner setzte Altshausen alles auf Paul Sindermann. Und er brachte sein Spiel mit 21:8 und 21:14 überlegen ins Ziel, während das gemischte Doppel nicht antreten konnte wegen Grittners Verletzung (0:21/0:21). Nach einem Jahr Abstinenz kehrt Altshausen in die vierthöchste Spielklasse in Deutschland zurück.

Paulk Sindermann resümierte die Saison: „Es war eine tolle Saison. Mit dem direkten Wiederaufstieg der ersten Mannschaft konnte man nicht unbedingt rechnen. Umso erfreulicher ist es. Die dritte Mannschaft wurde Vizemeister. Auch prima! Auch die drei anderen Mannschaften zeigten schöne Spiele. Erwähnen will ich auch die grandiose Unterstützung der Bevölkerung, besonders im letzten Spiel. Die Stimmung in der Sporthalle war fantastisch.“ Die Mannschaft feierte den Aufstieg ausgiebig.