TSG Zwiefalten geht neue SGM ein

Der TSV Hayingen, der TSV Pfronstetten und die TSG Zwiefalten gehen zur kommenden Saison eine Spielgemeinschaft bei den Aktiven ein. Das teilen die drei Vereine in einer gemeinsamen Erklärung mit. Damit verlässt die TSG Zwiefalten die Spielgemeinschaft mit dem SV Daugendorf in der Kreisliga A 2. „Die Verantwortlichen der Vereine TSV Hayingen, TSV Pfronstetten und der TSG Zwiefalten haben sich in mehreren konstruktiv und auf einen offenen Austausch fokussierten Terminen für eine Kooperation im aktiven Herren-Fußball geeinigt“, heißt es in der Erklärung. Basis für die SGM sei die gemeinsame Jugendarbeit, heißt es weiter. (Mehr zu diesem Thema in einer unserer nächsten Ausgaben.)