Trunkenheitsfahrt am Vormittag

Passanten hinderten am Mittwoch gegen 10 Uhr eine 36-Jährige daran, mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Paradiesstraße zu fahren. Das teilt die Polizei mit. Die Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie die stark alkoholisierte Frau torkelnd einen Bierkasten in den Kofferraum ihres Fahrzeugs geladen hatte. Ein Alkoholtest, den die hinzugezogenen Beamten mit der 36-Jährigen durchführten, ergab etwa 3,2 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein der Frau sichergestellt, sowie eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Die 36-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.