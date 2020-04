Trotz einem enttäuschenden Abbruch sehr dankbar für die Erlebnisse

Erst vor wenigen Wochen hatte Miriam Tyborski die Hälfte ihres Freiwilligendienstes in Tansania erreicht. Bis August hätte die 18-Jährige aus Bolstern bleiben wollen, doch das Coronavirus hat auch das ostafrikanische Land erreicht. Daher kehrte sie wie auch ihre drei Kolleginnen vorzeitig zurück. SZ-Mitarbeiter Eugen Kienzler sprach im Telefoninterview mit ihr darüber.

Wie kamst Du zu diesem Freiwilligendienst?

Ich habe im letzten Sommer mein Abitur gemacht. Schon seit längerer Zeit war mir klar, dass ich mich nach meinem Schulabschluss zuerst sozial engagieren möchte. Die Möglichkeit ein Jahr lang dies durch den Weltkirchlichen Friedensdienst, der vom Bund der Katholischen Jugend und der Hauptabteilung Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart getragen wird, in Tansania zu tun und dabei neben dem sozialen Dienst auch noch die Kultur eines Teiles von Afrika kennenzulernen, kam mir sehr gelegen.

Wie war der Aufenthalt in Tansania und was waren Deine Aufgaben?

Am 11. August 2019 ging es für mich und meine Mitfreiwilligen Amira, Vanessa und Pauline vom Flughafen Zürich nach Dar es Salaam, der mit über fünf Millionen Einwohnern größten Stadt Tansanias. In einer abenteuerlichen Busfahrt, bei der wir erstmals am eigenen Leib verspürten, dass in Afrika die Uhren anders ticken, ging es durch den Mikumi Nationalpark an unseren Zielort im Süden Tansanias, nach Mbinga, der Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts mit rund 25 000 Einwohnern. Dort verbrachten wir die ersten beiden Wochen im Regionalhaus der Schwestern, um die Landessprache Kiswahili zu erlernen und in die Sitten und Gebräuche eingeführt zu werden. Dann ging es in die Schwesternstation St. Loreto, wo ich wohnte und im Waisenhaus St. Katharina meinen Dienst antrat. Morgens um 6.30 Uhr startete der Tag mit einem Gottesdienst bevor ich dann als „Dada Miliam“ bei den täglichen Arbeiten eingespannt war. Besonders in Erinnerung bleibt mir die Zeit, die ich beim Spielen mit den Kindern verbringen konnte, aber auch die Fröhlichkeit und Herzlichkeit der Einheimischen

Konntest Du auch das Land und die Region kennenlernen?

Unsere Tage waren mit Arbeit ausgefüllt, was ja auch Sinn und Zweck meines Friedensdienstes war. In der Freizeit und an den Wochenenden konnte ich zusammen mit meinen Kolleginnen die nähere Umgebung erkunden und bei vielen Festen die Bräuche und vor allem das Singen und Tanzen mitmachen. In den Weihnachtsferien stand für uns Friedensdienstler aus ganz Tansania eine Reise auf die Insel Sansibar an.

Wie kam es zur vorzeitigen Rückreise aufgrund der Corona-Pandemie und wie ging diese vonstatten?

Am Montag, 16. März, las ich morgens noch die Nachricht von Mitfreiwilligen auf den Philippinen, dass sie nach Hause reisen müssen. Auf dem Weg zur Arbeit hab ich mir noch gedacht: Wie gut, dass ich in dem wunderschönen Tansania sein kann und bleiben darf. Am Abend hatten wir dann auch eine Mail von unserer Organisation und ein Schreiben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bekommen, mit der dringenden Empfehlung zur Rückreise aller Freiwilligen. Wir mussten umgehend anfangen zu packen, verabschieden und schauen wie wir zum Flughafen kommen können. Der Hauptgrund hierfür sei weniger die Verbreitung des Virus als dass nicht eingeschätzt werden kann, ob Rückholmöglichkeiten aus dem Ausland in den nächsten Tagen und Wochen zuverlässig gewährleistet werden können. Dadurch, dass ich zu diesem Zeitpunkt die Situation auch recht entspannt sah, da es ja noch nicht einmal einen einzigen bestätigten Fall in Tansania gab, war die ganze Situation für mich sehr überzogen. Gerade jetzt, wo ich begonnen hatte, mich endlich besser mit den Menschen in ihrer Sprache unterhalten zu können, musste ich die Rückreise antreten. Für mich an diesem Abend unvorstellbar, da ich bis zu unserem geplanten Rückflug im August noch so viele Pläne hatte und die Früchte unserer bisherigen Anstrengungen ernten wollte. Selbst das Abschiednehmen hatten wir uns auch anders vorgestellt, da wir für den Abschied kaum Zeit hatten und wir innerhalb zweier Tage überstürzt abreisen mussten. Unsere Organisation sorgte für einen Rückflug im Rahmen des Notfallflugplans der Lufthansa. Am 17. März erfuhren wir dann von einem ersten bestätigten Corona-Fall in Tansania. Abends gab Präsident Magufuli die Schließung aller Schulen bekannt. Es entwickelte sich alles ziemlich schnell und tatsächlich, am nächsten Morgen reisten alle Schüler, auch die Internatsschüler bei uns von St. Loreto ab.

Wie ging es seitdem für Dich weiter?

Am unserem letzten Tag in Mbinga waren wir nochmals in der Stadt. Dort waren die Corona-Maßnahmen nun deutlich sichtbar und spürbar. Uns wurde nun nicht mehr „Wazungu“ zugerufen, was Weiße oder Europäer bedeutet, sondern „Corona“. Zwischenzeitlich konnte ich unsere Rückreise eher nachvollziehen und akzeptieren. Um unseren Transport bis an den Flughafen in Dar es Salaam kümmerten sich die Schwestern. So fuhren wir zum Glück mit einem privaten Auto die zwei Tage bis nach Dar es Salaam. Mit einem öffentlichen Verkehrsmittel wäre es vermutlich wesentlich schwerer geworden, da alle Schüler nach Hause fuhren und alle Busse deshalb sehr überfüllt waren. Große Gesundheitschecks an den Flughäfen in Tansania und Kenia sowie in Frankfurt, wo ich am 22. März landete, gab es zu unserem Erstaunen aber nicht. Nun bin ich aber trotz diesem enttäuschenden Abbruch sehr dankbar über meine erlebten, bereichernden sieben Monate in Tansania und versuche, sie nicht von der Coronakrise überschatten zu lassen.