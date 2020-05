Trotz Corona: Die Hoffnung auf einen Festakt bleibt

Vor 50 Jahren ist die Ortsgruppe Friedberg im Schwäbischen Albverein gegründet worden. Auch wenn die Corona-Krise beim Albverein deutliche Spuren hinterlässt, ist der Verein in den Startlöchern für die zweite Jahrhunderthälfte quicklebendig und bestens aufgestellt. Noch hofft der Verein, dass am 3. Oktober das Jubiläum gefeiert werden kann.

Der gestaltete Bereich um das Wanderheim von Friedberg sagt einige über die Ortsgruppe Friedberg aus: eine gepflegte Wiesenfläche, ein Spielplatz, der bestens mit Spielgeräten bestückt ist, der Grillplatz und der angrenzende Badeweiher sowie das kleine Biotop sind ein Juwel im örtlichen Ensemble. Zusammen mit dem sehr gut in Schuss gehaltenen Gebäude des Wanderheims zeigt sich hier auch die Qualität der Führung des Vereins.

Der Gründer der Ortsgruppe Friedberg, Karl Sugg, war ein ungewöhnlich, engagierter Naturschützer und ökologischer Vordenker, was für die damalige Zeit noch ungewöhnlich war. Zudem war er ein Mensch, dem es wichtig war zu wandern und so die Landschaft zu erkunden. Heimat- und Brauchtumspflege waren ihm ein Herzensanliegen. Dazu gehörte auch die von ihm angeregte Dorfverschönerung mit der mehrmaligen Auszeichnung beim Kreiswettbewerb „Das schöne Dorf“.

Als Förderer des Wandergedankens betrieb er die Gründung der Ortsgruppe Friedberg des Schwäbischen Albvereins, die im März 1970 erfolgte. Die Idee einer eigenen Unterkunft für den Verein hatte Karl Sugg seit der Gründung nicht mehr losgelassen. Dank Optimismus und Überzeugungskraft gelang es ihm, Mitstreiter für dieses Vorhaben zu gewinnen, darunter Bürgermeister Erwin Oehler.

1972 wurde der Bau begonnen und mit viel Eigenleistung in die Tat umgesetzt. Am 1. Mai 1974 konnte bereits die Eröffnung gefeiert werden. Das war jedoch erst der Beginn der Bauaktivitäten, die das Wanderheim zu dem machten, was es auch heute noch ist: ein Kleinod und ein gern genutzter Begegnungsort für Kinder, Familien und Gruppen. So wurden 1975 die Außenanlagen mit Grill- und Spielplatz und 1976 die Schutzhütte gebaut. „Karl Sugg hat für den Albverein vieles geleistet, uns aber auch ein anspruchsvolles Erbe hinterlassen“, sagt der heutige Sprecher des Vorstandsteams, Karl Widmann. 2009 wurden die Wirtschaftsräume im Wanderheim generalsaniert und neugestaltet. In den Jahren nach 2012 folgte die Neugestaltung der Außenanlage und Grillplatz sowie den Einbau des Jugendraumes.

2012 war ein entscheidendes Jahr für den Verein. Sinkende Mitgliederzahlen, eine veränderte Altersstruktur und mangelnde Unterstützung in der Vereinsführung sowie Betreuung des Wanderheimes führten dazu, dass in der damaligen Mitgliederversammlung die Frage nach der Zukunft gestellt wurde. Doch statt des erwarteten Abgesangs war diese Mitgliederversammlung der Impuls für eine neue Ära im Verein. „Nach dieser denkwürdigen Versammlung ging ein Ruck durch den Verein“, so erinnern sich Karl Widmann, Anton Stotz und Egon Oehler. Als langjährige Mitglieder und Macher waren sie froh, dass sich die Jugend in die Verantwortung nehmen ließ. „Ich bin stolz, dass die generationenübergreifende Zusammenarbeit im Vorstandsteam und im Vereinsausschuss so gut ist“, sagt Karl Widmann der heute. So zeichnen seit 2015 Thomas Bellgardt für den Übernachtungsbetrieb, Andreas Öhler für administrative Aufgaben, Martin Mattes für die Finanzen, Daniel Schneider für die Leitung Arbeitsausschuss und bauliche Maßnahmen, Evi Uhl für Bewirtung und Brauchtum verantwortlich.

Just im Jubiläumsjahr bremst die Corona-Krise die Vereinsaktivitäten deutlich aus. Weggebrochen sind die Buchungen für Übernachtungen und Vermietungen an Familien Schulklassen und Gruppen, eine Haupteinnahmequelle für den Verein. Ebenso entfallen die monatlichen Bewirtungswochenenden und der Erste-Mai-Treff sowie die Maiwanderung im Jubiläumsjahr. Trotzdem gibt es viel zu tun. „Wir nutzen die Corona-Krise, um die Selbstkocherküche, ein besonderes Angebot des Vereins, zu sanieren und den Spielplatz wieder auf Vordermann zu bringen“ so Karl Widmann. Zusammen mit den Vorstandsmitgliedern hofft er, dass das Jubiläumsfest „50 Jahre Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Friedberg“ am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, mit geführten Wanderungen und einem Festakt stattfinden kann.