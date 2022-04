Tribute-Band bringt die größten Hits von Queen ins Stadtforum

Die Queen-Tribute-Band „The Bohemians“ tritt am Mittwoch, 27. April, in Bad Saulgau auf: Ab 20 Uhr stehen die vier Musiker aus Großbritannien auf der Bühne des Stadtforums. Dann wollen sie ihre Besucher für annähernd zwei Stunden mit auf eine musikalische Zeitreise nehmen – und laden damit ein zu einer riesigen Queen-Live-Party, denn genau dies werden die Auftritte der Band regelmäßig diesseits und jenseits des Kanals.

„Spätestens beim zweiten Titel hat Sänger Rob Comber alias Freddie Mercury das Publikum auf seiner Seite“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. „Ab dann genießen Alt und Jung knapp zwei Stunden lang Seite an Seite die spektakuläre Show, die an keinem der unsterblichen Queen-Hits vorbeikommt.“ Dazu zählten Songs wie „Another One Bites The Dust“, „A Kind Of Magic“, „We Will Rock You“ und „Radio GaGa“.

Freddie Mercurys unverwechselbare Stimme und Gestik ist in der Rockgeschichte einmalig. Dennoch erweisen sich „The Bohemians“ regelmäßig als dynamische und aufregende Queen-Tribute-Band. Die Bandmitglieder sind von ihren Vorbildern kaum zu unterscheiden: Combers Persönlichkeit und seine Bühnenpräsenz machen ihn zum perfekten Freddie Mercury und Christopher Gregory sieht Brian May nicht nur verblüffend ähnlich, sondern er spielt auch die Gitarre wie sein Vorbild.

Akustisch und optisch glaubt man tatsächlich, Queen live auf der Bühne zu erleben. Zahlreiche originalgetreue Kostüme und Requisiten machen die Illusion perfekt.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf (erhöhte Abendkassenpreise) in Bad Saulgau im Stadtforum, Telefon: 07581/20 09 15, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline 0180/605 04 00 sowie im Internet auf der Seite www.kultopolis.com und dem Ticket-Portal www.reservix.de.