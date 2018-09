Ein Tresor ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr im Wolfenmühleweg in Bad Saulgau aufgefunden wordfen. Der 35 auf 25 auf 25 Zentimeter kleine gelbliche Würfeltresor mit PIN-Funktion lag gewaltsam geöffnet in der Nähe der Abwasserstation in einem Gebüsch. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.