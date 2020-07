Trend bei Kurzaufenthalten hält an

Das attraktive und vielfältige Angebot in Bad Saulgau begeistert die Gäste der Stadt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Weiter heißt es darin: Vergleicht man die Übernachtungszahlen 2019 mit denen in den Jahren zuvor, wird vor allem eines deutlich: Der Trend hin zu Kurzaufenthalten hat sich auch in Bad Saulgau weiter verstärkt – sowohl in den Hotels wie auch in den Ferienwohnungen.

Die Übernachtungsstatistik weist klassischerweise zwei Rubriken auf. Zum einen geht es um die Gesamtsumme der Übernachtungen. Dem gegenübergestellt wird die Zahl der Gästeankünfte. Während Letztere 2019 ein Plus von 1,5 Prozent aufweist, sind die Übernachtungszahlen mit einem Minus von 0,7 Prozent leicht zurückgegangen. Was wiederum bedeutet, dass Bad Saulgau als attraktives Kurzreiseziel eingestuft werden kann – mit steigender Tendenz. „Alles in allem war das ein gutes Jahr“, wird Kurt Rimmele, Geschäftsführer der Tbg und der Sonnenhof-Therme, in dem Schreiben zitiert. Die Angebote der Hotels und Ferienwohnungen würden sehr gut angenommen. Besonders gefragt seien die Arrangements, wie etwa mehrtägige Aufenthalte zum ausgiebigen Golfen, Wohlfühl- und Kur-Barock-Guazla oder Genießer-Wochenenden mit Candlelight-Dinner, freiem Eintritt in die Sonnenhof-Therme samt Massage.

Nicht nur der klassische Gesundheits-Tourist findet in Bad Saulgau passende Angebote. „Auch Familien kommen sehr gerne hier her“, so Kurt Rimmele in dem Schreiben. Besonders beliebt seien in diesem Segment Urlaube auf dem Bauernhof. Die Nachfrage würde hier das Angebot sogar deutlich übersteigen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden veränderten Urlaubsverhalten wird sich das aller Voraussicht nach noch verstärken. Bad Saulgau könnte in diesem Jahr also durchaus davon profitieren, dass Ferien im eigenen Land im Trend sind.

„Diese Region ist einfach wunderschön“, sagt Irmgard Halder, Büroleiterin der Tourist-Information, laut der Mitteilung. Derlei Rückmeldungen bekommt sie von Gästen regelmäßig. Aber auch deren Freude am Angebot in der Stadt – genauso wie die Ausflugsmöglichkeiten. Rimmele geht davon aus, dass die Mehrzahl in diesem Jahr keine großen Reisen ins Ausland unternehmen wird. Während der Bodensee auch weiterhin zu den Top-Reisezielen gehört, wird dessen Hinterland, zu dem auch Bad Saulgau gehört, deutlich an Attraktivität zunehmen.