Trauer um Reinhold Grünärmel

Die Bürgerwache Saulgau 1239 trauert um ihr langjähriges Vereinsmitglied Reinhold Grünärmel. Der Unteroffizier ist am 9. Dezember einen Tag vor seinem 73. Geburtstag, verstorben.

Reinhold Grünärmel trat im Jahr 1995 der Bürgerwache Saulgau bei und trug den Bunten Rock 20 Jahre mit Stolz und Pflichtbewusstsein, bis ihm dies nach dem Ausbruch seiner Krankheit im 2015 nicht mehr möglich war. Er war der Bürgerwache stets ein sehr treuer Wegbegleiter und man merkte ihm buchstäblich an, dass die Bürgerwache Saulgau für ihn eine Herzenssache war. Er war verlässlicher Partner für die Mitglieder der Bürgerwache und für Kommando und Verwaltungsrat.

Nicht nur bei den gemeinsamen Ausrücken in Uniform war Reinhold Grünärmel immer mit dabei. Auch wenn Helfer für Auf- und Abbau gesucht wurden, war er einer davon. Zwei Amtsperioden, also sechs Jahre war er Mitglied im Verwaltungsrat, der Vorstandschaft der Bürgerwache. Nach den Ausrücken war er aktiv bei der Kameradschaftspflege und beteiligte sich leidenschaftlich an Diskussionen in und um den Verein.

Durch seine fröhliche Art und sein Pflichtbewusstsein war Reinhold Grünärmel nicht nur Freund für seine Kameraden, sondern für das Kommando auch ein geschätzter Kamerad und Stadtsoldat. Für diese seine Treue wurde Reinhold Grünärmel von der Bürgerwache Saulgau und dem Landesverband der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg – Hohenzollern mit Auszeichnungen in Bronze und Silber ausgezeichnet. Die Kameradinnen und Kameraden der Bürgerwache Saulgau sind dankbar für die guten Erinnerungen und schönen Zeiten mit ihm. Sie werden ihn und das gemeinsam Erlebte nicht vergessen und in dankbarer Erinnerung behalten.