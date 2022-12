Trauer um Ladislaus Vischi

Das Städteorchester Bad Saulgau-Riedlingen-Bad Buchau trauert um seinen langjährigen Dirigenten Ladislaus Vischi, der am 1. November nach längerer Krankheit verstorben ist. Im Herbst 1993 übernahm er die Leitung des Ensembles.

Mit großer Musikalität und viel menschlichem Einfühlungsvermögen konnte er zusammen mit dem Orchester viel beachtete Konzerte auf die Bühne bringen, hauptsächlich in Bad Saulgau und in Bad Buchau. Namhafte Solisten, aber auch Nachwuchskünstler aus der Region setzten mit ihrem Spiel besondere Höhepunkte. Auch die leichtere Muse kam nicht zu kurz, so spielte das Orchester im Schloss Grüningen die beliebten Sommerkonzerte.

Nun hat Ladislaus Vischi den Taktstock endgültig aus der Hand gelegt. Die Mitglieder des Orchesters, sind ihm zu großem Dank verpflichtet und werden ihn in guter Erinnerung behalten.