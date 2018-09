Trauer um den Macher für die Weltkirche

Albert Sigg ist am 11. September im Alter von 91 Jahren verstorben. Mit ihm verliert die katholische Kirchengemeinde und die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der Aktionen viele Jahre maßgeblich vorangetrieben hat und dem der Einsatz für die Weltkirche ganz besonders am Herzen lag.

Der gelernte Maschinenschlosser Albert Sigg stammt von einer Landwirtschaft in Kleintissen. Nach dem Krieg arbeitete er beim Saulgauer Landmaschinenhersteller Bautz, heute Claas. In Ruhstand ging er aber als Betriebsleiter beim Wohnmobilhersteller Hymer in Bad Waldsee.

Der Einsatz für die Weltmission und die Eine-Welt-Arbeit in der katholischen Kirchengemeinde und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) waren ihm ein großes Anliegen. Der Bezug zur Mission kam durch die Schwester von Albert Sigg. Sie war bei den Benediktinerinnen eingetreten und arbeitete in der Mission in Tansania. Seit 1972 organisierte Albert Sigg mit seinen Mitstreitern in der KAB Altkleidersammlungen, in den Jahren vor der Einführung von Recyclinghöfen auch Sammlungen für Glas und Altpapier. Albert Sigg kümmerte sich mit seiner Frau Zenta um den Verkauf der aus Leintüchern hergestellten Hexenhosen, genäht vom Nähkreis Eine Welt. Eine-Welt-Kaffee und Honig aus fairem Handel konnte viele Jahre stets bei der Familie Sigg gekauft werden. Die Erlöse dieser Aktionen flossen in verschiedene Missionsprojekte in Afrika. Albert Sigg war ein Macher: ein Könner als Organisator, unkompliziert, hartnäckig und pragmatisch.

2011 erhielt er für sein Engagement von Bischof Gebhard Fürst die Martinusmedaille der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Er hinterlässt sein Frau Zenta, vier erwachsene Kinder mit Familien und vier Enkel.