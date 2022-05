Trauer auf der Haut verewigt

„Ich wollte etwas, was ich immer bei mir trage“, so begründet Gela ihre Entscheidung für ein Tattoo nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes. „Es ist die optische, nach außen getragene Verbindung zu meiner Mama“, sagt die 23-jährige Jennifer über ihr Tattoo. Wie den beiden, geht es vielen: Ein Name, den man nie vergessen will! Ein Datum, das immer bleibt! Weil sie sich für immer an einen geliebten, verstorbenen Menschen erinnern wollen, lassen sich viele Menschen in ihrer Trauer ein Tattoo stechen. Über 100 Menschen folgten dem Aufruf der Fotografin Stefanie Oeft-Geffarth und der Trauerbegleiterin Katrin Hartig. Sie interviewten und fotografierten diese Trauernden. Die Geschichte ihrer Tattoos und ihrer Trauer erzählt die Fotoausstellung „Unter die Haut“. Zum ersten Mal wird dieses Thema in einer aktuellen Wanderausstellung aufbereitet und an vielen Orten in Deutschland gezeigt – auch in Bad Saulgau.

Die Austellung „Trauertattoo“ ist von Freitag, 20. Mai, bis zum Donnerstag, 2. Juni, in die Stadtbibliothek im Alten Kloster Bad Saulgau zu bestaunen. Interessierte können auch zur Vernissage am Freitag, 20. Mai, um 18 Uhr in die Galerie Fähre im Alten Kloster kommen. Anmeldung dafür werden bis Donnerstag, 12. Mai, beim Caritas-Zentrum in Bad Saulgau entgegengenommen.

Im Rahmen der Ausstellung findet zusätzlich am Mittwoch, 1. Juni, um 19:00 Uhr ein Vortrag zum Thema: „Bleiben, wenn das Leben geht – ambulante Hospizdienste begleiten Sterbende und ihre Angehörigen“. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen und dürfen sich bis Mittwoch, 25. Mai, auch beim Caritas-Zentrum anmelden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.