Traktor kommt von Straße ab: vier Fahrzeuge demoliert

Eine leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von 30000 Euro lautet die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag in Bad Saulgau.

Ein 18-Jähriger fuhr gegen 15.35 Uhr mit einem Traktor mit angehängtem Güllefass aus Richtung Martin-Staud-Straße in Richtung Kreisverkehr Herbertinger Straße. Auf Höhe eines Firmengeländes in der Wiesenstraße, einem Teil der Umgehungsstraße, kam er mit seinem Traktor aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

38-Jährige erlitt Schock

Das Gespann überfuhr zunächst den Zaun des Firmenanwesens auf einer Länge von rund 20 Metern, ehe es gegen vier geparkte Autos prallte. In einem der Fahrzeuge saß eine 38-jährige Frau, die gerade im Begriff war, wegzufahren. Die Autofahrerin, die einen leichten Schock erlitt, konnte sich selbstständig ins Krankenhaus begeben. Da eine technische Ursache nicht auszuschließen ist, ordnete die Staatsanwaltschaft ein technisches Gutachten des Anhängers durch einen Sachverständigen an.

Nach dem Unfall wurde der Traktor mit dem Anhänger zum TÜV gebracht. Während der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr eine Spur der Umgehungsstraße ab.