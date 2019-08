Ersten Informationen der Polizei zufolge sind bei einem Unfall in Bad Saulgau vier Fahrzeuge beschädigt worden. Demnach kam der Fahrer eines Traktors mit angehängtem Güllefass in der Wiesenstraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und beschädigte dabei einen Zaun und vier Fahrzeuge. Verletzte soll es laut Polizei keine geben, die Einsatzmaßnahmen laufen noch. Weitere Informationen folgen in Kürze.