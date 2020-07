Training der Rheuma-Liga läuft wieder

Die Rheuma-Liga Bad Saulgau hat ihr Funktionstraining wieder aufgenommen. „Der langersehnte Neuanfang für insgesamt 2000 aktive Sportler in über 100 Gruppen hat uns vor große Herausforderungen gestellt“, sagt Johannes Wörtler, Therapeut und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Rheuma-Liga Bad Saulgau sowie dem Verein für Rehasport. „Wöchentlich verändern Lockerungen die geltenden Regeln, denen wir uns anpassen.“

Im Vorfeld des Trainingsbeginns sind alle Mitglieder persönlich angeschrieben und und über die veränderte Situation nach der Corona-Pause in Kenntnis gesetzt worden. Zum Funktionstraining im Wasser kann nur kommen, wer sich zuvor telefonisch angemeldet und erst dadurch einen festen Platz in einer der zahlreichen Gruppen zugeteilt bekommen hat. Eine persönliche Anmeldung in der Therme ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Die Sicherheit eines jeden Einzelnen steht im Fokus der Angebote der Rheuma-Liga. Die Verantwortlichen haben alle erforderlichen Vorsorge- und Schutzmaßnahmen getroffen. „Wir appellieren daran, dass sich alle strikt an die Hygienevorschriften halten“, sagt Johannes Wörtler. „Insbesondere an den Abstand von 1,50 Metern. Beim Betreten und Verlassen der Einrichtungen ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht.“

Die Wassergymnastik der Rheuma-Liga und des Rehasports kann nun wieder in gewohnter Gruppengröße stattfinden. Ab sofort dürfen die Teilnehmer, die auf einer Warteliste stehen, zu ihren gebuchten Zeiten zur Wassergymnastik kommen. Die festen Gruppen der Wassergymnastik, welche von den Krankenkassen gefördert werden, wird die Rheuma-Liga Bad Saulgau auch zukünftig so beibehalten, so Wörtler.

Das Funktionstraining und der Rehasport im Trocknen sind ebenfalls gestartet. Derzeit ist die Trockengymnastik sowohl in der Sporthalle im Kloster Sießen als auch bei schönem Wetter in der Außenanlage möglich, des Weiteren sind auch Termine in der Sonnenhof-Therme möglich.

Wer sich noch zu Angeboten der Rheuma-Liga anmelden möchte, kann sich unter Telefon 0151/56 18 07 90 melden (montags 10.30 bis 12.30 Uhr, mittwochs 16 bis 18 Uhr), eine Nachricht (Whatsapp, SMS) an diese Nummer schreiben oder an bad-saulgau@rheuma-liga.de mailen. Außerdem ist es möglich, im Thermalbad eine Rückrufbitte zu äußern. Die Ehrenamtlichen arbeiten die Anrufe dann nach und nach ab.