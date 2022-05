Trachtenverein nimmt an den Heimattagen teil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Heimat- und Trachtenverein Saulgau hat in Mengen an den Heimattagen teilgenommen. Alle vier Jahre feiert die Fuhrmannsstadt ihr großes Heimatfest. Ein Höhepunkt ist hierbei immer der Festumzug am Sonntag.

Die Saulgauer Trachtlerinnen und Trachtler fuhren mit dem Bus und in Begleitung des Jugendspielmannszuges der Bürgerwache Saulgau zur Mittagszeit in die Nachbarstadt. Auf dem Festgelände frisch gestärkt ging es danach zum Aufstellungsplatz. Um 14 Uhr setzte sich der bunte und farbenprächtige Festumzug in Bewegung. Der Heimat- und Trachtenverein Saulgau bereicherte im historischen Teil des Festumzuges und unter musikalischer Begleitung des Jugendspielmannszuges - der den Heimat- und Trachtenverein immer bei solchen Auftritten begleitet - den Umzug.

Ein schönes Bild ergab sich für alle Umzugsteilnehmer, da über die ganze Umzugsstrecke der Rand dicht mit Festbesuchern gesäumt war. So hat es sichtlich für alle Spaß gemacht, nicht nur ihren Verein, sondern gerade auch ein Stück weit unsere Stadt Bad Saulgau zu vertreten und dieses tolle Ereignis mitzufeiern. Nach dem Festumzug ging es mit dem Bus zurück. Mit klingendem Spiel des Jugendspielmannszuges und im Gleichschritt der Trachtlerinnen und Trachtler marschierte man gemeinsam über den Saulgauer Marktplatz bis hin zum Buchauer Amtshaus. Ein gemeinsamer Abschluss auf dem Brunnenfest der Dorauszunft rundete ein gelungener, mit traumhaftem Wetter gesegneter Tag für alle ab und zeigt die enge Verbundenheit der Saulgauer Traditionsvereine.