Trachtenverein hält Hauptversammlung ab

Vorstand Thomas Funk wurde im Amt bestätigt sowie die Ehrung junger Vereinsmitglieder waren neben den Berichten der Funktionsträger die weiteren Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung vom Heimat- und Trachtenverein Saulgau. Ebenso ist es der Wunsch des Vereins, drei neue Frauentrachten anzuschaffen. Im Bericht vom Vorsitzenden wurde deutlich, dass in der ersten Jahreshälfte 2021 Auftritte unmöglich waren. Mit den gemeinsamen Auftritten der Traditionsvereine beim Bächtlefest zum Gottesdienst oder dem 70er Fest der Saulgauer Jahrgänger sowie dem Festtag „Erntedank“, welchen der Trachtenverein organisiert und mitgestaltet, waren ein paar Lichtblicke zu verzeichnen. Kassier Ulrich Wehner konnte von einem kleinen Plus in der Kasse berichten. Kammerverwalterin Sabrina Funk verdeutlichte in ihrem Bericht, dass es unumgänglich ist, neue Frauentrachten anzuschaffen, da nahezu alle von diesen ausgegeben sind. Die Kassen- und Kammerprüfer/in schlugen der Versammlung die Entlastung vor, welche einstimmig erfolgte. Thomas Funk als 1. Vorsitzender und Ulrich Wehner als Kassier wurden ebenso wie die Kassenprüfer Markus Tyborski und Christa Kauer sowie die Kammerprüferin Cordula Wehner in ihren Ämtern bestätigt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde die Vereinsehrennadel in Bronze mit Urkunde an die Mitglieder Laura, Anna und Lena Tyborski sowie Benjamin Funk verliehen. Mit der Teilnahme bei den Heimattagen in Mengen, das 115-jährige Vereinsfest der D’Bayrisch Bodenseer in Lindau und dem Besuch des deutschen Trachtenfestes in Bruck in der Oberpfalz wurden die nächsten Termine vorgestellt. Nicht nur der Bodensee-Heimat- und Trachtenverband – auch die Bänderhutfrauen aus Himmelberg – sind zum diesjährigen Bächtlefest eingeladen und werden gemeinsam mit dem Trachtenverein am Festumzug teilnehmen. Bei den Grußworten überraschte Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller die Versammlung mit der Zusage, dass die Dorauszunft als Mutter des Trachtenvereins – ihrer Tochter – eine neue Frauentracht spenden werde. Dies wurde mit großem Applaus bedacht. Weitere Grüße überbrachten Uwe Schmid für die Bürgerwache, Armin Geiger für den Jugendspielmannszug, Wolfgang Henkel für die Stadtmusik, Frederic Betremieux für den Partnerschaftsverein, Jürgen Schartmann vom Soldaten- und Bauerntross, Werner Schneider für die Stadtgarde und Richard Frey für den Bürgerauschuss.