Trachtenverein feiert Maiandacht

Der Heimat- und Trachtenverein Saulgau hat am Freitag, den 6. Mai seine traditionelle Maiandacht im Saulgauer Ortsteil Bondorf gefeiert. Nach zwei ausgefallenen Jahren konnte die Veranstaltung endlich wieder in Präsenz stattfinden. Den Impuls zur Andacht gab Sr. Angela Maria Jäger. Sowohl der Evangeliumstext, der Lobpreis als auch die Fürbitten wurden von den Trachtenträgern vorgetragen und haben so zum Gelingen der Maiandacht beigetragen. Foto: Thomas Funk