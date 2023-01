Trachtenverein erhält Spende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Heimat- und Trachtenverein Saulgau hat viele Trachten, die noch aus der Gründerzeit im Jahr 1978 stammen. Nach nunmehr 45 Jahren und diversen Gebrauchsspuren ist der Verein nun gezwungen, Stück um Stück zu ersetzen. Da dies mit einem immensen finanziellen Aufwand verbunden ist, sind die Trachtler/innen auf Unterstützer und Spender angewiesen. Durch solche Förderer, wie in diesem Fall die Dorauszunft Saulgau, lässt sich heimatliches Brauchtum und Traditionen, auch in einem kleinen Verein leichter gestalten. Die Saulgauer Trachtengeschichte entwickelte sich in den 1950er-Jahren aus der Dorauszunft heraus. Darum erfreut es den Heimat- und Trachtenverein Saulgau, dass nun die „Mutter“ der „Tochter“ ein neues Trachtenkleid zum Ende des Jahres anfertigen ließ. Der Trachtenverein bedankt sich für die großartige Spende und wünscht der Dorauszunft eine frohe und friedvolle Fasnet 2023.