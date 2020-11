Touchscreen statt Tintenkiller

Das Störck-Gymnasium Bad Saulgau geht in Sachen technische Ausstattung für digitalen Unterricht neue Wege, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Seit Beginn dieses Schuljahres ist es möglich, ein iPad mit Tastatur und Stift für den Gebrauch im Fernunterricht auszuleihen.

Dazu haben neun Schüler gemeinsam mit ihren Eltern einen Antrag ausgefüllt. „Wir freuen uns, dass unser Angebot über beinahe alle Klassenstufen hinweg angenommen worden ist“, wird Schulleiter Stefan Oßwald, der alle Anträge auf ein Leihgerät genehmigt hatte, in der Mitteilung zitiert. Voraussetzungen hierfür waren, dass der entsprechende Haushalt WLAN hat und dass dem Schüler an einem gewöhnlichen Vormittag weniger als eine Stunde lang ein unterrichtstaugliches Endgerät zur Verfügung steht, außerdem muss man die Nutzungsbedingungen akzeptieren und einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen. Johannes Woitschell, der am Störck-Gymnasium für die iPads verantwortlich ist, gab den Schülern eine 45-minütige Einführung in die Grundfunktionen des Geräts sowie ein entsprechendes Skript für zuhause. „Wir haben noch ein gewisses Kontingent an Leihgeräten“, erklärte Oßwald. Wer also die Voraussetzungen erfüllt, könne „jederzeit einen Antrag stellen“.