Totalschaden nach rasantem Abbiegen

(rum) - Zwei leicht verletzte Autofahrer und zwei Mal Totalschaden ist die Bilanz eines Unfalles am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Bad Saulgau und Braunenweiler. Ein Autofahrer kam aus Richtung Braunenweiler und bog an der Einmündung in die L283 zu schell nach rechts in Richtung Bad Saulgau ein. Er geriet auf der Landesstraße auf die Überholspur. Dort wollte eine Autofahrerin nach links in Richtung Braunenweiler abbiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen heftig zuesmmen. Der DRK-Rettungsdienst war zur Versorgung der beiden leicht verletzten Autofahrer im Einsatz. Die Feuerwehr Bad Saulgau beseitigte mit Hilfe von Bindemittel die Ölspur auf der Fahrbahn. Den Schaden an beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit 20 000 Euro an.