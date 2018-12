Torhüter Armin Greiner ist zurück

Mit dem Sieg gegen Uhingen im Rücken geht der TSV Bad Saulgau mit frischer Energie in das zweite Rückrundenspiel – gleichzeitig das letzte Spiel des Jahres. Gegner ist um 18 Uhr in der Kronriedhalle der punktgleiche VfL Kirchheim. Das nächste Heimspiel findet erst wieder am 16. Februar statt.

Aufgrund der langwierigen Sehnenverletzung von David Bakos begab sich der TSV auf die Suche nach einem Torhüter und wurde fündig. Mit Armin Greiner konnte ein ehemaliger TSV-Akteur verpflichtet werden, der schon am Samstag Torhüter Jonas Engler unterstützt, da auch Patrick Maas verhindert ist.

TSV-Trainer Matthias Kempf möchte mit seinem Team an die Leistungen der letzten Heimspiele und des letzten Auswärtsspiels anknüpfen und keinen Zweifel am Siegeswillen lassen. Trotz vieler Weihnachtsfeiern und sonstiger Veranstaltungen versuchte der Coach, sein Team in den Trainingseinheiten dieser Woche auf das Spiel und den Gegner einzustimmen. „Die Trainingsbeteiligung war gut und die Spieler waren engagiert dabei, wenn auch der ein oder andere an kleineren Verletzungen laboriert“, sagt Kempf. Nicht mit von der Partie ist neben den beiden Langzeitverletzten David Bakos und David Tovmasyan sowie Torhüter Patrick Maas auch Abwehrstratege Daniel Balan aus persönlichen Gründen. „Mal sehen, wie wir das mit unseren wenigen Akteuren hinbekommen. Wir müssen etwas umstellen, vielleicht hilft auch noch ein Spieler der zweiten Mannschaft aus“, meint der Trainer.

Niederlage im Hinspiel

Das Hinspiel gegen die zurzeit spielstarken Kirchheimer ging verloren. Ob es am Kirchheimer Harzverbot lag oder an der schlechten Verfassung der TSV beziehungsweise der zu guten Leistung des Gegners, ist umstritten. „Wir schauen nach vorne und möchten aus den alten Fehlern lernen“, so Kempf. Die halbrechte Rückraumseite sei sehr gefährlich. „Wir müssen uns darauf einstellen und uns dann auf die beste Abwehrvariante verständigen“, so Kempf weiter. „Die Abwehr muss sicher stehen, dann hoffe ich auf einfache Tore über Tempogegenstöße oder auf geduldig ausgespielte Spielzüge“, mahnt Matthias Kempf.

Gegner Kirchheim trat damals in Kirchheim mit einer 5:1-Abwehr auf und nahm Spielmacher Istvan Gaspar quasi aus dem Spiel. Der TSV hatte kein Gegenmittel parat und verlor verdient mit 24:29 Toren. Doch der Trainer hofft auf die wieder gefundene Kampfstärke seines Teams, das dann auf überraschende Abwehrvarianten des Gegners flexibel reagieren kann. „Die Körpersprache muss stimmen, es muss jedem klar sein, dass wir Gas geben müssen und um jeden Preis hier gewinnen möchten, um beruhigt in die Winterpause gehen zu können. Wenn wir gewinnen, haben wir den Kontakt zu den besten Mannschaften wieder hergestellt“, sagt Kempf.

Der zweite Vorsitzende der Handballabteilung Alexander Osswald fiebert mit seinem TSV mit. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheiden wird. Wenn unsere Jungs in Abwehr und Angriff das abrufen können, zu was sie im Stande sind, holen wir zwei Punkte“, sagt Osswald.

Im letzten Spiel des Jahres hofft auch der TSV auf eine nochmals voll besetzte Halle und hat einiges für seine Fans zu bieten. Die Damenmannschaft betreibt einen Glühweinstand und die zweite Männermannschaft verkauft Grillgut. Zudem werden wieder Porträts für die 1200-Jahrfeier der Stadt gemacht.