Torhüter-Akademie sucht Talente

Der nächste Torspielertag der ProKeeper-Akademie (ProKA) der Brüder Hubert und Thomas Deutsch mit dem sportlichen Leiter Martin Fedor steht an. Termin ist Samstag, 13. April in Neufra/Do. bei Riedlingen. Personell haben die Deutsch-Brüder nochmals aufgestockt. „Ab diesem Jahr werden wir jeweils einen Torspielertag im Frühjahr und im Herbst mit je 80 Torspielern durchführen“, sagt Hubert Deutsch. „Zukünftig werden bei den Torspielertagen auch weitere Eigenschaften wie die Persönlichkeitskompetenzen und die Gesundheitskompetenzen in Betracht gezogen und bewertet werden“, sagt Deutsch, der auch Mädchentalente in den Jahrgängen U9 bis U15 sucht.

Im Vergleich zu den bisherigen Torspielertagen haben Hubert und Thomas Deutsch und ihr Team den Torspielertag leicht modifiziert. „Die Torspieler dürfen sich wieder auf ein zehnköpfiges Torwarttrainerteam und auf Spezialisten aus dem Sportcoaching sowie Stargäste freuen. Die besten 16 Torspieler aus der Region werden gesichtet. Anschließend folgt eine Trainingssession von mindestens zehn Wochen durch einen professionellen Torspielertrainer. „Ziel ist es, junge und talentierte Torspieler aus Oberschwaben zu fördern und diese auf dem Weg zum höherklassigen Fußball sowohl sportlich als auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen“, sagt Hubert Deutsch. Trainingsstützpunkte für die zehnwöchige Session sind das Waldstadion in Neufra/Donau und die Sportplätze am Erlenweg des FV Biberach.