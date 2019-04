Topalusics Ziel ist ein Punkt

Die beiden Mannschaften der Stunde treffen am Samstag in der Fußball-Landesliga, Staffel 4 aufeinander. Der FV Rot-Weiß Weiler, seit acht Spielen ungeschlagen (sieben Siege, ein Unentschieden, 22 Punkte; 24:5 Tore) empfängt den FC Mengen, der seit sechs Spielen (vier Siege, zwei Unentschieden, 14 Punkte; 11:4 Tore) unbezwungen ist.

„Ja und nein“, sagt Mengens Trainer Miroslav Topalusic, ob die Osterpause eine willkommene Auszeit gewesen sei. „Natürlich wären wir - wie schon am Wochenende des Ostrach-Spiels - im Rhythmus geblieben, aber auf der anderen Seite waren auch einige Spieler im Kurzurlaub und einigen hat die Pause sicher gut getan.“

„Weiler wird sicher genauso anspruchsvoll wie es Berg war. Wir müssen ähnlich engagiert, aggressiv spielen und eine große Laufbereitschaft an den Tag legen“, sagt Topalusic. „Das Spiel gegen Weiler ist wohl weitaus positiver zu gestalten als das Spiel gegen Berg. Das war doch sehr, sehr schwierig für uns. Trotzdem haben das meine Spieler sehr gut gemacht. Gegen Weiler wollen wir an diese Leistung anknüpfen. Ich denke, dass das ein gutes Fußballspiel wird. Unser Ziel ist es, einen Punkt zu holen. Mit 36 Punkten können wir dann positiv in die letzten sieben Spiele gehen.“

Topalusics Rechnung ist einfach. Zum sicheren Klassenerhalt reichen 40 Punkte, vielleicht auch schon 38 oder 39 Zähler. Punktet Mengen in Weiler, hat die Mannschaft 36 Zähler auf dem Konto. Topalusic peilt einen Schnitt von einem Punkt pro Spiel an. Das hieße, dass der FC Mengen am Ende mit 43 Punkten locker das Klassenziel erreicht. „Im Hinspiel haben wir sehr gut gespielt. Es hätte so oder so ausgehen können“, erinnert sich Miroslav Topalusic an das Hinspiel. Damals ging Weiler durch ein Tor von Reichart kurz vor der Pause in Führung. Diese glich Tobias Nörz spät, aber verdientermaßen drei Minuten vor dem Ende aus. Das Spiel am Samstag ist auch das Aufeinandertreffen zweier Toptorjäger der Liga. Weilers Stadelmann (14 Tore) und Alex Klotz (12).

Merk kehrt wohl ins Tor zurück

Weiler vor der Brust, den FC Ostrach am 1. Mai im Sinn? Das verneint Miroslav Topalusic, schließlich sei Weiler ein starker Gegner, auf den es sich zu konzentrieren gelte. „Schwieriger wäre es vielleicht, wenn es am Samstag gegen Kißlegg oder Dotternhausen ginge“, räumt er ein. Aber es gilt. „Wir wollen gegen Weiler ein gutes Spiel abliefern, unser Ziel ist ein Punkt und dann wollen wir mit einem guten Gefühl und 36 Punkten auf dem Konto nach Ostrach reisen.“

Wahrscheinlich kehrt gegen Weiler Dominic Merk wieder ins Mengener Tor zurück. „Ich habe Niklas Volo bewusst gegen Berg gebracht. Das war kein Wechsel aus Leistungsgründen. Vielmehr eine Belohnung für Niklas für seine guten Leistungen im Training. Er hängt sich immer voll rein. Er sollte so Spielpraxis sammeln, denn wir brauchen zwei gute Torhüter. Und Niklas hat fast ein Jahr überhaupt nicht gespielt. Dominic war keineswegs enttäuscht. Niklas wird auch gegen Ravensburg II spielen“, sagt Topalusic bereits jetzt zum Spiel gegen Volos Ex-Verein am kommenden, ersten Mai-Wochenende.

Nicht von Anfang an in Weiler spielen werden Dennis Ivanesic und Kevin Hartl, da beide noch angeschlagen sind. „Sie sollen sich erst mal auskurieren. Was bringt es, wenn ich die beiden angeschlagen bringe. Ich will sie nicht verheizen“, sagt Topalusic. Und schließlich sei die personelle Situation okay.