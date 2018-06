Toby Mitchell und Co. feiern souveränen Sieg

Die Senioren 40/1 vom TC Sigmaringen sind erfolgreich in die Saison gestartet. Ihre Auftaktbegegnung gewann die Mannschaft um Toby Mitchell zu Hause gegen die Auswahl des TC Bernhausen souverän mit 9:0. In der vergangenen Saison hatte die Mannschaft noch in der Altersklasse der Dreißiger gespielt. Mit dem Wechsel in die nächst höhere Altersklasse waren kleine personelle Veränderungen verbunden. Das Niveau auf der höchsten Verbandsebene konnten die Mannschaft indes halten.

Zahlreiche Zuschauer waren auf die Tennisanlage des TC Sigmaringen gekommen, um die Matches live mitzuerleben. Der Sieg war mit 18:1 gewonnenen Sätzen ungefährdet. Nur der für Sigmaringen an Nummer fünf spielende Ty Luu Duc musste in seinem Einzel den zweiten Satz abgeben. Der entscheidende Matchtiebreak war dann heiß umkämpft. Der Sigmaringer behielt jedoch die Nerven und entschied das Match für sich. Am Samstag spielt die Mannschaft nun in Friedrichshafen.

Darüberhinaus spielten am vergangenen Wochenende zwölf weitere Mannschaften, die in der diesjährigen Verbandsrunde im Einsatz sind. Insgesamt acht Mannschaften des TC Sigmaringen waren erfolgreich. Mit den Junioren 2, der zweiten Männermannschaft sowie den Senioren 55 konnten drei Teams des TC Sigmaringen ihre Erfolge aus den Auftaktbegegnungen wiederholen und damit die Tabellenführung in den jeweiligen Klassen sichern.